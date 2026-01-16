Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-0 και ο Φώτης Καρακούσης στέκεται στην αντίδραση που έβγαλαν οι «πράσινοι», αλλά και στο θέμα των «ερυθρολεύκων» στα άκρα.

Τρεις μέρες μετά την επική ανατροπή του Ολυμπιακού, όπου ενώ βρέθηκε πίσω με 2-0 στον τελικό του Super Cup κατάφερε να επικρατήσει με 3-2 και να πάρει το τρόπαιο, ο αγώνας στο Μετς αυτή την φορά για την Volley Loeague είχε ξεχωριστό ενδιαφέρον για πολλούς λόγους. Αρχικά για το αυτονόητο, που είναι το βαθμολογικό κομμάτι, καθώς η ομάδα που θα έχανε, θα βρισκόταν στον τοίχο όσον αφορά την διεκδίκηση της πρώτης θέσης και του πλεονεκτήματος έδρας ως το τέλος.

Εν συνεχεία το ψυχολογικό κομμάτι, όπου αυτό είχε να κάνει περισσότερο με τον Παναθηναϊκό που έπρεπε να βγάλει αντίδραση, τρεις μέρες μετά την απώλεια του τρίτου φετινού στόχου, μετά από το League Cup και την Ευρώπη. Και φυσικά το κομμάτι του γοήτρου, καθώς ακόμα και τάβλι να παίζουν οι δύο «αιώνιοι» θέλουν τη νίκη για την ομάδα και τον κόσμο.

Αυτό το 3-0 των «πράσινων» όσον αφορά το πρώτο κομμάτι είναι ξεκάθαρο πως τους κρατάει «ζωντανούς» στην διεκδίκηση της πρωτιάς, καθώς μείωσαν στον πόντο την διαφορά από τον Μίλωνα που με την σειρά του έχει και ένα ματς λιγότερο. Στον αντίποδα οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο -8 που ενδεχομένως να γίνει και -11 και αν σκεφτούμε πως η διαφορά τους από το «τριφύλλι» είναι στο -7 με την ομάδα του Ανδρεόπουλου να έχει και την ισοβαθμία, η πρώτη θέση φαντάζει μακρινό όνειρο.

Το δεύτερο κομμάτι αφορούσε μόνο τους ηττημένους στον τελικό του Super Cup. Οι «πράσινοι» έψαχναν απεγνωσμένα να βγάλουν αντίδραση και το κατάφεραν. Με την πίεση να είναι μεγαλύτερη από ποτέ την τελευταία δεκαετία, οι περσινοί πρωταθλητές εμφανίστηκαν αγνώριστοι προς το καλύτερο και κυρίως αυτή την φορά είχαν διάρκεια. Μια διάρκεια που σε μεγάλο βαθμό έχει να κάνει με την είσοδο του Θανάση Πρωτοψάλτη. Ο έμπειρος ακραίος είναι ο καλύτερος Έλληνας στη θέση αυτή και η είσοδός του νωρίς στο δεύτερο σετ, ουσιαστικά απέτρεψε το 1-1 από τον Ολυμπιακό που ενδεχομένως να άλλαζε πολλά στο ματς.

Το να μιλάμε για την ποιότητα του συγκεκριμένου παίκτη είναι ανούσιο, καθώς είναι ήδη γνωστή. Προσωπικά θεωρώ πως αγωνιστικά δένει εξαιρετικά και με τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο κάτι που φάνηκε ξεκάθαρα στο ντέρμπι, με τον Γιάντσουκ να μην είναι κακός, αλλά έχοντας τόσο κακή υποδοχή να είναι μεγάλο ρίσκο η χρησιμοποιήσή του, ειδικά σε παιχνίδια που ο αντίπαλος έχει καλό σερβίς, όπως έχει ο Ολυμπιακός. Με τους Πρωτοψάλτη και Ανδρεόπουλο το «τριφύλλι» έδεσε την υποδοχή και έκανε πιο εύκολη την δουλειά του Σπίριτο που στο Μετς και αυτός δεν είχε τις μεταπτώσεις που είχε στο Μαρκόπουλο.

Τέλος για το γόητρο μπορεί κάποιοι όντως να θεωρούν πως μια νίκη σε ντέρμπι είναι πάντα σημαντική, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας φίλος του Παναθηναϊκού που να μην ήθελε αυτή η νίκη να ήταν πριν τρεις μέρες. Το ίδιο ισχύει και για τους φίλους του Ολυμπιακού, οπότε το θέμα γοήτρου στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι τόσο μεγάλο όσο σε άλλες.

Στα του ντέρμπι ο Παναθηναϊκός κέρδισε με την γνωστή συνταγή, το εξαιρετικό σερβίς, κάτι που φαίνεται με τους 12 άσους και την ποιότητα που έβγαλε όταν ο Ολυμπιακός το πίεσε. Οι Πειραιώτες από την πλευρά τους φυσικά και μπορούν να στέκονται στην απουσία του Ατανασίεβιτς, με τον Σέρβο να κάνει εξαιρετική χρονιά μετά την αποχώρηση του Γκαρντίνι, ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα παραμένουν τα άκρα.

Και στο Μετς ο Ζουπάνι με 14 πόντους και πάνω από 50% στην επίθεση ήταν θετικότατος, αλλά ο Πέριν με 6 και 5/14 και ακόμα χειρότερα ο Φρομ με 4 και 3/10, ουσιαστικά δεν βοήθησαν καθόλου. Οι «ερυθρόλευκοι» μπορεί να έχουν κατακτήσει και τα δύο τρόπαια που έχουν διεκδικήσει, το League Cup και το Super Cup, αλλά κακά τα ψέματα πρέπει να σκεφτούν σοβαρά την περίπτωση αλλαγής ακραίου. Στο Μαρκόπουλο ο Δαλακούρας έκανε την διαφορά και μπράβο του, ενώ και αυτό το 2-3 είχε να κάνει σε ένα βαθμό και με την κατάρρευση των «πράσινων». Στοι πρωτάθλημα όμως δεν μπορούν να περιμένουν από τους ακραίους τους να παίζουν ένα, δύο, τρία παιχνίδια και μετά να χάνονται.

Ίσως; τελικά η ήττα στο πρωτάθλημα να βγει και σε καλό για τον Ολυμπιακό, καθώς θα δει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στην συγκεκριμένη θέση κατάματα και θα τα διορθώσει. Προβλήματα που πάντα ένας τίτλος, όπως ήταν το Super Cup, ενδεχομένως να τα κρύβει κάτω από το χαλάκι.

ΥΓ: Η χρονιά έχει πολύ δρόμο ακόμα. Ναι ο Παναθηναϊκός έχασε νωρίς τρεις στόχους, αλλά η ισοπέδωση που υπήρξε δεν είχε προηγούμενο. Ισοπέδωση από ανθρώπους που πριν λίγους μήνες πανηγύριζαν αλλά πίσω άπω την ανωνυμία των social έλεγαν την μία αρλούμπα μετά την άλλη για ανθρώπους που στήριξαν το τμήμα στα εξαιρετικά δύσκολα.

ΥΓ1: Το ίδιο συμβαίνει και με τον Αντώνη Βουρδέρη που μόλις ανέλαβε άκουσε πολλά. Έκλεισε ακόμα περισσότερα στόματα αλλά να μου τι θυμηθείτε πως και πάλι θα τα ακούσει γιατί δυστυχώς αυτός πλέον είναι ο κανόνας σε σχόλια με social media. Η γκρίνια χωρίς λόγο και η αποδόμηση με το παραμικρό.