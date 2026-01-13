Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε μπροστά με 2-0 στα σετ, αλλά ο Ολυμπιακός με θρυλική ανατροπή επικράτησε με 3-2 και έκανε δικό του το Super Cup.

Η συλλογή των τίτλων φέτος για τον Ολυμπιακό συνεχίζεται. Οι Πειραιώτες παρότι βρέθηκαν πίσω με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Super Cup, κατάφεραν με θρυλική ανατροπή να επικρατήσουν με 3-2 (25-20, 25-15, 17-25, 24-26, 9-15) και μετά το League Cup να πάρουν και αυτή την κούπα. Μεγάλη εμφάνιση από τον Ατανασίεβιτς, κομβική η είσοδος του Δαλακούρα.

Πήρε την διαφορά, άντεξε στην πίεση του Ολυμπιακού και πήρε το πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ στο οποίο οι δύο ομάδες πήγαιναν μαζί μέχρι και το 9-8. Οι τυπικά γηπεδούχοι κατάφεραν να ξεφύγουν και με εξαιρετικό μπλοκ, κυρίως του Γκάσμαν και πίεση στο σερβίς πήραν ένα σημαντικό προβάδισμα πέντε πόντων (13-8) που μετά έγινε και 6 (18-12). Οι φιλοξενούμενοι από την πλευρά τους στο 20-15 προσπάθησαν να αντιδράσουν και σε μεγάλο βαθμό το κατάφεραν καθώς μείωσαν στον πόντο, αλλά μετά έδειξαν σαν να έμειναν από δυνάμεις με τους «πράσινους» να κάνουν το 25-20 και μαζί και το 1-0 στα σετ.

Μόνο ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο σετ για το 2-0

Στο δεύτερο σετ, στο τάραφλεξ του γηπέδου του Μαρκόπουλου βρισκόταν μόνο ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έκανε ό,τι ήθελε τον Ολυμπιακό φτάνοντας την διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Οι «πράσινοι» με εξαιρετικό σερβίς και φοβερό Γιάντσουκ δεν άφησαν το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στους «ερυθρόλευκους», κάτι που δείχνει και με το πλέον ξεκάθαρο τρόπο το 25-15 με το οποίο έκαναν το 2-0.

Ζωντανός με άνεση ο Ολυμπιακός

Στο τρίτο σετ ο Ολυμπιακός παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο κατάφερε να αντιδράσει. Με τον Πιτακούδη να ενισχύει την ομάδα του στο κέντρο, τον Πέριν να ανεβαίνει και τον Ατανασίεβιτς να είναι ασταμάτητος, οι Πειραιώτες εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο την πτώση του Παναθηναϊκού ειδικά στο σερβίς και μείωσαν. Η ομάδα του Αντώνη Βουρδέρη πήρε από νωρίς μια σημαντική διαφορά και την κράτησε ως το τέλος φτάνοντας με άνεση όπως δείχνει και το 25-17 στο 2-1.

Ντερμπάρα και 2-2 οι Πειραιώτες

Στο τέταρτο σετ είδαμε επιτέλους ένα μεγάλο ντέρμπι αντάξιο των δύο ομάδων, αν και αρχικά αυτό δεν φαινόταν. Και δεν φαινόταν γιατί ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 4-0 και μετά με 9-4 με τον Νίλσεν να είναι ασταμάτητος. Εκεί όμως που όλα έδειχναν χαμένα για τους Πειραιώτες αυτοί αντέδρασαν και σιγά σιγά μείωναν την διαφορά έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Ατανασίεβιτς και τον Δαλακούρα να παίρνει κρίσιμους πόντους.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να πάρουν για πρώτη φορά προβάδισμα στο 18-19 και από εκείνο το σημείο είδαμε ένα τεράστιο ντέρμπι με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο. Ένα ντέρμπι που κρίθηκε με άσο του Ατανασίεβιτς ο οποίος έκανε το 24-26 στέλνοντας τον τελικό στο τάι μπρέικ.

Με περίπατο ολοκλήρωσαν την επική ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»

Στο πέμπτο και έτσι και αλλιώς τελευταίο σετ, ο Ολυμπιακός δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στον Παναθηναϊκό. Με τον Ατανασίεβιτς να συνεχίζει να κάνει φοβερή εμφάνιση και τον Δαλακούρα να παίρνει κρίσιμους πόντους οι παίκτες του Αντώνη Βουρδέρη ολοκλήρωσαν και μάλιστα με περίπατο την θρυλική τους ανατροπή επικρατώντας με 15-9 και κάνοντας μετά το League Cup δικό τους και το Super Cup.

Τα σετ 2-3 σε 2.09: 25-20, 25-15, 17-25, 24-26, 9-15

Η διακύμανση

1ο σετ: 8-7, 16-10, 21-19, 25-20

2ο σετ: 8-4, 16-9, 21-12, 25-15

3ο σετ: 7-8. 13-16, 16-21, 17-25

4ο σετ: 8-3, 16-14, 21-20, 24-26

5ο σετ: 3-5, 4-10, 7-12, 9-15

** Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσους, 57 επιθέσεις, 7 μπλοκ, 28 λάθη αντιπάλου και του Ολυμπιακού ONEX προήλθαν από 6 άσους, 47 επιθέσεις, 10 μπλοκ, 38 λάθη αντιπάλου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 10 (5/10 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Γιάντσουκ 14 (11/24 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ, 65% υπ. – 30% άριστες), Νίλσεν 28 (22/37 επ., 4 άσοι, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 4 (4/9 επ.), Ανδρεόπουλος 13 (13/29 επ., 46% υπ. – 20% άριστες), Σπιρίτο 2 (2/2 επ.) / Χανδρινός (λ., 45% υπ. – 35% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσος), Πρωτοψάλτης

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ONEX (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ (0/6 επ., 60% υπ. – 40% άριστες), Πέριν 10 (9/25 επ., 1 μπλοκ, 39% υπ. – 17% άριστες), Ατανασίεβιτς 24 (17/30 επ., 5 άσοι, 2 μπλοκ), Καβάνα 1 (1/1 επ.), Τζούριτς 10 (7/12 επ., 3 μπλοκ), Λινάρδος 5 (2/3 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 38% υπ. – 19% άριστες), Πιτακούδης 5 (5/5 επ.), Χασμπάλα, Καπετανίδης 1 (1/1 επ., 33% υπ. – 33% άριστες), Ζουπάνη (0/1 επ.), Δαλακούρας 7 (5/9 επ., 2 μπλοκ, 45% υπ. – 20% άριστες)