Ο Αντώνης Βουρδέρης ανέλυσε τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στην ήττα του από τον Παναθηναϊκό με 3-0 σετ για την 11η αγωνιστική της Volley League...

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-0 σετ (25-20, 25-18, 25-20) για την 11η αγωνιστική της Volley League ανδρών, με τον Αντώνη Βουρδέρη να τονίζει πως ο Ολυμπιακός επέστρεψε στα προβλήματα του πρωταθλήματος.

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στο πρόβλημα τελευταίας στιγμής με τον Ατανασίεβιτς, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν ήταν αυτός ο λόγος για την ήττα. Έκανε λόγο για τα χαμηλά νούμερα των ακραίων των «ερυθρόλευκων», αλλά και για τη διαφορά στο πρώτο σετ η οποία χάθηκε εύκολα.

Οι δηλώσεις του Αντώνη Βουρδέρη

«Τελείωσε το παιχνίδι του Σούπερ Καπ. Επανήλθαμε στο πρωτάθλημα και στα προβλήματα του.

Ο διαγώνιος μας δεν αγωνίστηκε γιατί ήταν με πυρετό. Ο Ζουπάνι ήταν ο καλύτερος μας παίκτης σήμερα. Τα νούμερα των δύο ακραίων ήταν πολύ χαμηλά σήμερα. Αυτό θεωρώ ήταν σήμερα το κλειδί και το δεύτερο σετ.

Είχαμε μια καλή διάφορα, δεν την κρατήσαμε και από τη στιγμή που πήρε μετά ψυχολογία ο Παναθηναϊκός είναι πολύ δύσκολο να κάνεις κάτι μέσα στο Μετς».