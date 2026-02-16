Εξαντλήθηκαν μέσα σε 45 λεπτά τα εισιτήρια για το πρώτο ματς των ημιτελικών του Παναθηναϊκού με τον Πανιώνιο για το CEV Challenge Cup.

Το κλειστό του Μετς αναμένεται να γεμίσει την προσεχή Πέμπτη (19/2), καθώς οι φίλοι του Παναθηναϊκού πραγματοποίησαν ένα αστραπιαίο sold out για τον πρώτο μεγάλο ημιτελικό του CEV Challenge Cup κόντρα στον Πανιώνιο.

Η πρόθεση του κόσμου να στηρίξει την ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι στον δρόμο προς τον τελικό ήταν τέτοια, που τα εισιτήρια έκαναν «φτερά» σε λιγότερο από μία ώρα. Συγκεκριμένα, χρειάστηκαν μόλις 45 λεπτά από τη στιγμή της ανακοίνωσης του Ερασιτέχνη μέχρι να εξαντληθούν όλα.

Οι «πράσινες» θα έχουν στο πλευρό τους τον 6ο παίκτη τους στο πρώτο ματς, ενώ στις 26 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιηγθεί η ρεβάνς στο «Ανδρέας Βαρίκας» κι εκεί θα κριθεί οριστικά πια ομάδα θα πάρει το εισιτήριο για τους τελικούς της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.