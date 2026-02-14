Ο Παναθηναϊκός ξεπέρασε άμεσα τον αποκλεισμό από το Final Four Κυπέλλου από τον ΠΑΟΚ, συνέχισε το αήττητο στο πρωτάθλημα νικώντας με 3-1 τον ΑΟ Θήρας και σε μεγάλο βαθμό εξασφάλισε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια.

Ο Παναθηναϊκός διατήρησε το αήττητο στο πρωτάθλημα της Volley League γυναικών νικώντας με 3-1 σετ τον ΑΟ Θήρας στο κλειστό του Μετς και έκανε άλλο ένα βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στην κανονική περίοδο. Σαφώς επηρεασμένος από τον αποκλεισμό από το κύπελλο, οι πράσινες δυσκολεύτηκαν απέναντι στην ομάδα της Σαντορίνης που πάλεψε από την αρχή έως το τέλος για να πάρει βαθμό ή βαθμούς και να διατηρηθεί στην τέταρτη θέση και σε απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες της.

Οι «πράσινες» κατάφεραν να πάρουν σχετικά άνετα το πρώτο σετ, αλλά στην συνέχεια η ομάδα της Σαντορίνης που έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο στα τελευταία ματς, όχι μόνο ισοφάρισε αλλά πάλεψε ως το τέλος για να κάνει και το 1-2 με τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι να παίρνουν στις λεπτομέρειες το προβάδισμα. Και στο τέταρτο σετ είχαμε κόντρα με τον Παναθηναϊκό να το κατακτά και αυτό και μαζί το σημαντικό τρίποντο όχι μόνο βαθμολογικά, αλλά και ψυχολογικά μετά την πρώτη φετινή ήττα που στοίχισε και τον αποκλεισμό από το Final Four Κυπέλλου.



Διαιτητές: Γεωργιάδης, Κουτσούλας, Παρατηρητής: Ανδρονικίδης, Επόπτες: Μαστοράκη, Ράπτη, Γραμματεία: Λορέντζου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-13, 21-16, 25-20

2ο σετ: 8-6, 13-16, 20-21, 23-25

3ο σετ: 6-8, 15-16, 21-19, 25-23

4ο σετ: 8-6, 16-11, 21-16, 25-22

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 1 άσσο, 64 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων και του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 5 άσσους, 65 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 12 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-1 (25-20, 23-25, 25-23, 25-22) σε 117'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 22 (20/44 επ., 2 μπλοκ, 46% υπ. - 27% άριστες), Μπένετ 23 (23/48 επ.), Κωνσταντινίδου 4 (2/8 επ., 2 μπλοκ), Σάμανταν 9 (5/13 επ., 4 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 11 (8/30 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 57% υπ. - 14% άριστες), Παπαγεωργίου 6 (4/13 επ., 2 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 41% υπ. - 24% άριστες), Ρόγκα (λ), Χατζηευστρατιάδου 3 (2/2 επ., 1 μπλοκ), Ράπτη.

Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 4 (4/10 επ.), Πάβισιτς 15 (14/34 επ., 1 μπλοκ, 48% υπ. - 30% άριστες), Σιρίνινα 12 (5/12 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Μάασε 21 (20/43 επ., 1 άσσος), Γενιτσαρίδη 14 (10/30 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 31% υπ. - 3% άριστες), Τσιόγκα 11 (11/16 επ.) / Τουλγαρίδου (λ, 41% υπ. - 26% άριστες), Μπαρμπαλιού, Μιρτσκούλαβα, Κεραμιτσοπούλου 1 (1/3 επ.).

Η γνώμη του πάγκου

Αλεσάντρο Κιαπίνι (Παναθηναϊκός Α.Ο.): «Ο ΑΟ Θήρας είναι μία ανταγωνιστική ομάδα, όπως πάρα πολλές στο πρωτάθλημα που το κάνει ενδιαφέρον. Ήταν ψυχολογικά δύσκολο για εμάς γιατί χάσαμε την ευκαιρία να παίξουμε στο φάιναλ-4 του κυπέλλου. Έπρεπε να παλέψουμε όχι μόνο με τον αντίπαλο αλλά και με... φαντάσματα. Σιγά σιγά όμως επιστρέψαμε στο γνώριμο παιχνίδι μας. Είναι σημαντικό για εμάς πριν πάμε να παίξουμε στον ημιτελικό του Challenge Cup».

Μανώλης Σκουλικάρης (Α.Ο. Θήρας): «Δεν έχουμε χαμόγελα γιατί ήρθαμε για να νικήσουμε. Μπορούσαμε να νικήσουμε ή να πάρουμε βαθμό. Στο 17-13 στο τρίτο σετ ήμασταν χωρίς συγκέντρωση και στο τέταρτο μας ξέφυγε η διαφορά στο 13-11 όταν έγινε ένα λάθος, φάγαμε και κόκκινη κάρτα. Αξίζαμε διαφορετικό σκορ αλλά συνεχίζουμε. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα, θα συγκεντρωθούμε για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ για να κλειδώσουμε την τέταρτη θέση. Οι αθλήτριες δουλεύουν σκληρά και είναι αξιέπαινες. Πηγαίνουν πολύ καλά και αυτό βγαίνει στο γήπεδο και τους αξίζουν συγχαρητήρια».

*Πριν την έναρξη του αγώνα ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Δημήτρης Βρανόπουλος βράβευσε την Μόνικα Λαμπκόφσκα για την ανάδειξή της ως MVP της 13ης αγωνιστικής.

