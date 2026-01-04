Με τους Κοβάσεβιτς και Ερνάντες να κάνουν μεγάλο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι του 2026. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Με μία ματσάρα ξεκίνησε το 2026, καθώς στο «Μελίνα Μερκούρη», Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ τα έδωσαν όλα για τη νίκη με τους «ασπρόμαυρους» να την παίρνουν επικρατώντας με 3-2. Μια μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Κοβάσεβιτς και τον Ερνάντες από την μία πλευρά και τον Ατανασίεβιτς και τον Φρομ από την άλλη. Μια μάχη που σίγουρα μόνο ικανοποιημένους άφησε όσους την είδαν.

Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τις καλύτερες στιγμές του πρώτου μεγάλου ντέρμπι της νέας χρονιάς, το οποίο ήταν στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου της Volley League Ανδρών.