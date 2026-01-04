Με μια ματσάρα ξεκίνησε βολεϊκά το 2026. Στο «Μελίνα Μερκούρη» Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ μας προσέφεραν πλούσιο θέαμα με τους «ασπρόμαυρους» να κερδίζουν με 3-2.

Με ένα τεράστιο παιχνίδι, που σίγουρα μας ανοίγει την όρεξη για την συνέχεια, ξεκίνησε το 2026 στην Volley League Ανδρών. Στο «Μελίνα Μερκούρη» και στο πλαίσιο της τελευταίας αγωνιστικής του πρώτου γύρου, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πάλεψαν και με το παραπάνω για τη νίκη, μια νίκη που πήραν οι «ασπρόμαυροι» επικρατώντας με 3-2 (22-25, 25-22, 25-21, 20-25, 12-15).

Με το δίποντο αυτό ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 18 βαθμούς και ανέβηκε μόνος στην 3η θέση, αφήνοντας τέταρτο τον Ολυμπιακό που με τα δύο σετ που πήρε παρά την ήττα πήρε έναν πόντο.

Από διαφαινόμενη άνετη επικράτηση του ΠΑΟΚ, ντέρμπι το πρώτο για το 0-1

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο σετ. Ένα σετ που ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί μέχρι το 8-8. Στο σημείο αυτό οι φιλοξενούμενοι πιέζοντας στο σερβίς κατάφεραν να πάρουν ένα προβάδισμα τριών πόντων το οποίο στην συνέχεια μεγάλωσαν φτάνοντάς το και στους 5 (14-19). Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους με τον Αντώνη Βουρδέρη να κάνει αλλαγές, έκαναν την τελευταία τους προσπάθεια και κατάφεραν να μειώσουν στους δύο (18-20) και μετά τον πόντο (21-22) με το σετ να μετατρέπεται σε ντέρμπι. Ένα ντέρμπι που πήρε ο ΠΑΟΚ με τον Κόλεφ με άσο να διαμορφώνει το τελικό 22-25 και το 0-1.

Μεγάλο σετ με τον Ολυμπιακό να κάνει το 1-1

Το δεύτερο σετ σε αντίθεση με το πρώτο ήταν από την αρχή του ως το τέλος του ένα μεγάλο ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι και το 19-19, καθώς καμία δεν άφηνε την άλλη να ξεφύγει. Στο σημείο εκείνο οι Πειραιώτες με τον Ατανασίεβιτς και τον Φρομ έκαναν ένα 2-0 και πήραν προβάδισμα δύο πόντων που με λάθος επίθεση του Κοβάσεβιτς έγιναν τρεις (23-20). Ο Ερνάντες με επίθεση προσπάθησε να μειώσει κάνοντας το 24-22, αλλά ο Κόλεφ με λάθος σερβίς έκανε το 25-22 για τον Ολυμπιακό που ισοφάρισε σε 1-1 το ντέρμπι.

Ατανασίεβιτς και Φρομ οδήγησαν τον Ολυμπιακό στο 2-1

Μεγάλο παιχνίδι είδαμε και στο τρίτο σετ, με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να παλεύουν ως το τέλος να το κατακτήσουν. Οι «ερυθρόλευκοι» με τους «ασπρόμαυρους» να πηγαίνουν πόντο πόντο μέχρι και το 18-17. Στο σημείο εκείνο ο Φρομ με επιθέσεις και σερβίς κατάφερε να οδηγήσει τους γηπεδούχους στο +3 και μετά ανέλαβε ο Ατανασίεβιτς. Ο Σέρβος δεν έχασε επίθεση όταν η μπάλα... έκαιγε οδηγώντας τους Πειραιώτες στο 25-21 και στο προβάδισμα με 2-1 στα σετ.

Ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με άνεση

Το τέταρτο και όχι τελευταίο σετ του ντέρμπι ήταν ένας μονόλογος για τους φιλοξενούμενους που από νωρίς πήραν μια σημαντική διαφορά και την κράτησαν ως το τέλος. Ο Κοβάσεβιτς ήταν ασταμάτητος, ο Κοκκινάκης πήρε κρίσιμους πόντους και με τους Πειραιώτες να μην μπορούν σε κανένα σημείο να μπουν στο ματς, έκαναν το 2-2 στέλνοντας το ματς στο τάι μπρέικ. Το συγκεκριμένο σετ ήταν και το μοναδικό που δεν ήταν ντέρμπι, καθώς το 2-2 έγινε με άνεση.

Πήγε να κάνει την μεγάλη ανατροπή ο Ολυμπιακός αλλά ο ΠΑΟΚ άντεξε και πήρε τη νίκη

Στο τάι μπρέικ οι φιλοξενούμενοι μετά την ισοφάριση σε 2-2 μπήκαν πολύ πιο δυνατά και κατάφεραν από το ξεκίνημα να πάρουν μεγάλη διαφορά που έφτασε και τους 4 πόντους (4-8 και 5-9), φτάνοντας πολύ κοντά στο να πάρουν τη νίκη.

Οι Πειραιώτες ωστόσο δεν άφησαν το παιχνίδι και με τον Ατανασίεβιτς να είναι ασταμάτητος μείωσαν στους 2 και μετά τον πόντο (11-12). Στο 12-13 όμως μίλησε ο Κοβάσεβιτς με τον Σέρβο ακραίο να κάνει αρχικά με επίθεση το 12-14 και μετά με μπλοκ στον Ατανασίεβιτς το 12-15 δίνοντας την μεγάλη νίκη στην ομάδα του.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 11-16, 18-21, 22-25

2ο σετ: 6-8, 16-14, 21-19, 25-22

3ο σετ: 8-6, 16-14, 21-18, 25-21

4ο σετ: 5-8, 11-16, 15-21, 20-25

5ο σετ: 2-5, 6-10, 9-12, 12-15

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ προήλθαν από 6 άσσους, 59 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ προήλθαν από 8 άσσους, 65 επιθέσεις, 8 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 2-3 (22-25, 25-22, 25-21, 20-25, 12-15) σε 133'

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 21 (17/27 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 23% υπ. - 15% άριστες), Πιτακούδης 6 (4/12 επ., 2 μπλοκ), Πέριν 13 (8/23 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ, 48% υπ. - 29% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 28 (26/41 επ., 2 μπλοκ), Καβάνα 1 (1/2 επ.), Λινάρδος 8 (3/9 επ., 2 άσσοι, 3 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 35% υπ. - 31% άριστες), Χασμπάλα, Καπετανίδης, Κουμεντάκης, Ζουπάνι, Δαλακούρας.

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 7 (5/14 επ., 2 μπλοκ), Κοκκινάκης 11 (11/24 επ., 40% υπ. - 33% άριστες), Κόλεφ 11 (5/8 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (1 άσσος), Ερνάντεζ 23 (18/32 επ., 5 άσσοι), Κοβάσεβιτς 28 (26/45 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 56% υπ. - 44% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 69% υπ. - 56% άριστες), Μούχλιας.