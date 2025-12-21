ΠΑΟΚ – Φλοίσβος 3-1: Με εξαιρετικό Κοβάσεβιτς ακόμα ένα τρίποντο οι «ασπρόμαυροι»
Την αγωνιστική του άνοδο επιβεβαίωσε και κόντρα στον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Βαλάντη Μαμάη επικράτησε με 3-1 (25-18, 25-17, 19-25, 26-24) και παρέμεινε στην 3η θέση με 16 βαθμούς, όσους έχει και ο Ολυμπιακός. Η ομάδα των Νοτίων Προαστίων από την πλευράς της δεν κατάφερε σε έναν ακόμα αγώνα να πάρει κάτι και έμεινε στην προτελευταία θέση με 4 βαθιούς.
Στα του αγώνα, στα δύο πρώτα σετ οι γηπεδούχοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο και έφτασαν με χαρακτηριστική άνεση στο 2-0, δείχνοντας πως θα καθαρίσουν άνετα το ματς. Οι φιλοξενούμενοι ωστόσο αντέδρασαν και μείωσαν επίσης σχετικά άνετα σε 2-1 και όλα κρίθηκαν στο τέταρτο και τελευταίο όπως αποδείχθηκε σετ.
Εκεί οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν με 5-1 και 10-5, με τους φιλοξενούμενους να αντιδρούν και να μειώνουν στους δύο (13-11). Ο Φλοίσβος που έπαιζε με την πλάτη στον τοίχο αν ήθελε να πάρει κάτι από το ματς αυτό, έκανε ένα 6-0 και έφτασε να προηγείται με 17-19. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και οι δύο ομάδες έφτασαν μαζί ως το 24-24, σημείο στο οποίο μια επίθεση του Ερνάντες και μια λάθος επίθεση του Φαν Γκάρντερεν έκαναν το 26-24 και το 3-1 για τους γηπεδούχους.
Διαιτητές: Δανιηλίδου, Βασιλειάδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Βασδέκης, Σταυρίδου, Γραμματεία: Παναγιωτίδου.
Διακύμανση:
1ο σετ: 8-5, 16-9, 21-13, 25-18
2ο σετ: 7-8, 16-12, 21-16, 25-17
3ο σετ: 5-8, 11-16, 16-21, 19-25
4ο σετ: 8-4, 16-13, 19-21, 26-24
*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 6 άσσους, 56 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου προήλθαν από 6 άσσους, 53 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 3-1 (25-18, 25-17, 19-25, 26-24) σε 105′
Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 9 (7/9 επ., 2 μπλοκ), Κοκκινάκης 8 (5/16 επ., 3 άσσοι, 72% υπ. – 52% άριστες), Γαλιώτος 1 (1/1 επ.), Ερνάντεζ 18 (16/33 επ., 2 άσσοι), Κάρτεφ 8 (5/8 επ., 3 μπλοκ), Κοβάτσεβιτς 24 (22/39 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 27% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 67% υπ. – 41% άριστες), Καρασαββίδης (λ), Τακουρίδης, Μούχλιας.
Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ MEMBERS PARON (Γιώργος Κάπελας): Κόβαρ 21 (19/35 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. – 33% άριστες), Μελλές 3 (1/5 επ., 2 άσσοι), Βαν Γκάρντερεν 12 (10/19 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 59% υπ. – 41% άριστες), Παπαδόπουλος Ηρ. 21 (19/40 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Αρμενάκης, Βιλιμάνοβιτς 7 (3/4 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Εφραιμίδης (λ, 47% υπ. – 26% άριστες), Σωνάκης (λ), Τσαρκάτογλου, Χαραλαμπίδης 4 (1/2 επ., 3 μπλοκ).
