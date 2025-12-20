Σε ένα απίστευτο παιχνίδι που είχε και σετ που έληξε με 40-38, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει τη νίκη επικρατώντας του Πανιωνίου με 3-2 παρότι βρέθηκε πίσω με 2-0.

Σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της φετινής χρονιάς, ο Παναθηναϊκός παρότι βρέθηκε πίσω με 2-0, κατάφερε να επικρατήσει του Πανιωνίου με 3-2 (40-38, 25-18, 15-25, 22-25, 7-15) και παρέμεινε στην 2η θέση με 18 βαθμούς. Απίθανο πρώτο σετ με τους γηπεδούχους που έφτασαν τους 8 βαθμούς παραμένοντας στην 8η θέση, να το κατακτούν με 40-38.

Ουσιαστικά το πρώτο σετ, που θα μπορούσε άνετα να είναι και ένας ολόκληρος αγώνας, μιας και κράτησε 57 λεπτά, όσο δηλαδή κρατάνε πολλά παιχνίδια που λήγουν χωρίς ο ηττημένος να πάρει κάποιο, ήταν σχεδόν όλο το παιχνίδι. Ήταν ένα σετ που όσοι το είδαν απόλαυσαν βόλεϊ με τους γηπεδούχους και τους φιλοξενούμενους να παλεύουν ως το τέλος για να το πάρουν. Οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν με 21-17 και 23-20, αλλά οι «πράσινοι» αντέδρασαν και έτσι είχαμε αυτή την τεράστια μάχη, με συνεχόμενες αλλαγές στα σετ μπολ και τον Πανιώνιο με δύο μπλοκ του Μπούσα να κάνει το 1-0 με 40-38.

Στο δεύτερο οι γηπεδούχοι έχοντας την ψυχολογία υπέρ τους έκαναν σχετικά άνετα το 2-0 με τον Παναθηναϊκό στο διάστημα αυτό να μην μπορεί να βρει το καλό του σερβίς και ουσιαστικά να μην μπορεί να απειλήσει τον αντίπαλό του, συνεχίζοντας τις κακές του εμφανίσεις.

Στην συνέχεια όμως η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου βρήκε το σερβίς, που είναι κατά γενική ομολογία και το δυνατό του όπλο, έφτασε συνολικά στους 13 άσους, από τους οποίους οι 11 ήταν στα τρία τελευταία σετ, πετυχαίνοντας έτσι την μεγάλη ανατροπή. Μια ανατροπή που σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό κρίθηκε από την τελική γραμμή, καθώς όταν ο Πανιώνιος πλησίαζε οι «πράσινοι» κέρδιζαν σημαντικούς άσους που τους έδωσαν και τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Νίλσεν με 32 πόντους και τον ακολούθησαν ο Γκάσμαν με 20 και 6 μπλοκ και ο Ανδρεόπουλος με 12. Όσον αφορά την ομάδα του Αργύρη Ψάρρα ο Μπούσα είχε 27 πόντους, ο Μπαρμπούνης 13 και ο Μπίσετ 11.

ΤΑ ΣΕΤ: 2-3 (40-38, 25-18, 15-25, 22-25, 7-15)

*Οι πόντοι του Πανιωνίου προήλθαν από 2 άσους, 56 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 42 λάθη αντιπάλων ενώ του Παναθηναϊκού από 13 άσους, 69 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 27 (23/45 επ., 4 μπλοκ), Τίελ 2 (2/2 επ.), Μπίσετ 11 (9/12 επ., 2 μπλοκ), Κάτιτς 9 (8/25 επ., 1 μπλοκ, 57% υπ. – 33% άριστες), Μπαρμπούνης 13 (12/29 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. – 23% άριστες), Μπάσης 5 (2/3 επ., 2 άσοι, 1 μπλοκ) / Γκούζντα (λ., 57% υπ. – 30% άριστες), Δρογκάρης, Παλέντζας, Χατζηνικολάου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 20 (13/16 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ), Γιάντσουκ 3 (3/9 επ., 62% υπ. – 25% άριστες), Νίλσεν 32 (26/50 επ., 5 άσοι, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 8 (8/17 επ.), Ανδρεόπουλος 12 (11/21 επ., 1 άσσος, 76% υπ. – 41% άριστες), Σπίριτο 7 (5 άσσοι, 2 μπλοκ) / Χανδρινός (λ., 77% υπ. – 46% άριστες), Κασαμπαλής 1 (1 άσος), Παπαλεξίου 1 (1 μπλοκ), Μανδηλάρης, Πρωτοψάλτης 9 (8/16 επ., 1 μπλοκ, 69% υπ. – 38% άριστες).

VOLLEY LEAGUE: ΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ 8ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ

Σάββατο 20/12

ΟΦΗ – Ολυμπιακός 1-3 (16-25, 17-25, 28-26, 21-25)

Πανιώνιος – Παναθηναϊκός 2-3 (40-38, 25-18, 15-25, 22-25, 7-15)

Κυριακή 21/12

ΠΑΟΚ – Φλοίσβος (16:00)

Μίλων – Φοίνικας (19:00)

Καλαμάτα ’80 – Κηφισιά (19:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Μίλων 19

2. Παναθηναϊκός 18

3. Ολυμπιακός 16

4. ΠΑΟΚ 13

5. ΟΦΗ 12

6. Καλαμάτα ’80 9

7. Φοίνικας Σύρου 9

8. Πανιώνιος 8

9. Φλοίσβος 4

10. Κηφισιά 3

Η επόμενη αγωνιστική

Κηφισιά – Μίλων

Παναθηναϊκός – Καλαμάτα

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Φλοίσβος – Πανιώνιος

Φοίνικας Σύρου – ΟΦΗ<