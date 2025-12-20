Απίστευτο πρώτο σετ στο «Ανδρέας Βαρίκας» με τον Πανιώνιο να κάνει το 1-0 επί του Παναθηναϊκού επικρατώντας με το φοβερό 40-38!

Ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια σετ στην ιστορία του ελληνικού βόλεϊ (πάντα μιλάμε από τότε που σταμάτησαν οι αλλαγές), είδαμε στο «Ανδρέας Βαρίκας» και στον αγώνα του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό για την Volley League Ανδρών.

Οι «κυανέρυθροι» και οι «πράσινοι» τα έδωσαν όλα για να πάρουν το προβάδισμα, ένα προβάδισμα που πήραν οι γηπεδούχοι με το αδιανόητο 40-38! Ένα σκορ που δεν είναι το μεγαλύτερο που έχουμε δει στην χώρα μας, αλλά σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα.

Όσον αφορά το ρεκόρ, αυτό έχει γίνει στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό του Βύρωνα στις 31/10/2007. Τότε στο ντέρμπι των «δικεφάλων» οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να πάρουν το σετ επικρατώντας με 54-52 και κάνοντας το 1-1, με το σετ αυτό να έχει διάρκεια όχι πέντε και δέκα, αλλά 57 λεπτά, όσο μπορεί να κρατήσει ένα παιχνίδι που ολοκληρωθεί χωρίς η ηττημένη ομάδα να πάρει κάποιο σετ. Για την ιστορία στην συγκεκριμένη αναμέτρηση η Ένωση επικράτησε με 3-1.

Τα στατιστικά του συγκεκριμένου ματς

Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν: 4 άσοι, 82 επιθέσεις, 10 μπλοκ, 31 λάθη αντιπάλων και του ΠΑΟΚ: 3, 60, 16, 35. Διαιτητές: Θέμελης, Γεωργουλέας.

ΑΕΚ (Δημήτρης Καζάζης): Γκένς 7 (4/6), Τεχέδα 33 (32/67), Κυριακίδης 9 (6/13), Πελτέκης 9 (7/16), Σεντένο 16 (14/17), Κατσανεβάκης 14 (11/18) / Κόζης (λ. - 67% υποδοχή), Μανιόπουλος 10 (8/14, 80% υπ.), Μαρούλης, Βολουδάκης.

ΠΑΟΚ (Χρήστος Πάτρας): Χαριτωνίδης 2π., Κάσιας 20 (17/41), Νομζάλου 5 (4/15), Μέινβιλ 26 (22/49, 62% υπ.), Χριστοφορίδης 13 (5/11, 7 μπλοκ), Παντακίδης 12 (10/16) / Γουίλερ (λ. - 68% υποδοχή), Πλίκας, Ντίνας, Χατζηηλιάδης, Ωρολογάς 4.

