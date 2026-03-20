Χαραλαμπίδης στο Gazzetta: «Δεν ήμασταν αποφασιστικοί στα δύο πρώτα σετ, αλλά τα καταφέραμε» (vid)

Ο κεντρικός του Φλοίσβου, Δημήτρης Χαραλαμπίδης μιλάει στο Gazzetta για την μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου και αναφέρεται καιν στον σημερινό αντίπαλο, τον Παναθηναϊκό. ΛΑΡΙΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ.

Ο Φλοίσβος Παλαιού Φαλήρου παρότι βρέθηκε πίσω με 2-0 από τον Πανιώνιο, κατάφερε να κάνει την μεγάλη ανατροπή επικρατώντας με 3-2 και πήρε για πρώτη φορά στην ιστορία του την πρόκριση για τον τελικό, όπου και σήμερα Παρασκευή (21:30) θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Ο κεντρικός του Φλοίσβου, Δημήτρης Χαραλαμπίδης μιλώντας στο Gazzetta ανέφερε για την μεγάλη πρόκριση. Αρχικά στάθηκε στο που κρίθηκε ο ημιτελικός: «Η αλήθεια είναι ότι δεν κάναμε πολύ καλό παιχνίδι. Στα πρώτα δύο σετ δεν ήμασταν αποφασιστικοί στις κρίσιμες φάσεις. Ο Πανιώνιος έπαιξε πολύ καλά μπλοκ, εμείς κάναμε πολύ εύκολα λάθη. Στα επόμενα δύο σετ τους χαλάσαμε την υποδοχή, ήμασταν πολύ αποφασιστικοί μετά το 20 που παίζει μεγάλο ρόλο στο βόλεϊ και μετά καταφέραμε και κερδίσαμε έναν πολύ δύσκολο αγώνα. Η αλήθεια είναι καθώς έβλεπα τα πρώτα σετ, δεν περίμενα να γυρίσει έτσι εύκολα ένα ματς, γιατί δεν ήμασταν αρκετά καλά σε εύκολα σημεία του παιχνιδιού, αλλά πάλι καλά, το κάναμε».

Για την διαφορά της ομάδας στο πρωτάθλημα που είναι τελευταία και στο Κύπελλο που είναι στον τελικό έχοντας αποκλείσει Ολυμπιακό και Μίλωνα: «Είμαστε τελευταίοι στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, πάμε να κάνουμε άλλη μια ανατροπή, όπως κάναμε και πέρυσι. Στο Κύπελλο είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, είναι νοκ άουτ τα παιχνίδια. Αυτό δείχνει για μένα ότι είμαστε μια ομάδα που εκεί που είμαστε δεν μας αξίζει. Θα έπρεπε να ήμασταν σε μια καλύτερη θέση, ωστόσο μια σειρά από αγώνες που δεν πήγανε τόσο καλά και υπήρχαν και κάποιοι τραυματισμοί. Ας μην ξεχνάμε ότι ο διαγώνιος μας (Έγκλεσκαλνς), ο Κόβαρ και ο Ευφραιμίδης είναι παίκτες που ξεκινούσαν βασικοί, άσχετα αν υπάρχουν παιδιά που μπορούν να τους αντικαταστήσουν επάξια. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Ωστόσο, πάμε να κάνουμε και ένα ακόμη μεγάλο comeback και στο πρωτάθλημα».

Γιο τον μεγάλο τελικό με τον Παναθηναϊκό: «Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα που ξέρουμε τι κάνει καλά. Πιέζει πολύ καλά στο σέρβις. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να κρατήσουμε όσο καλύτερα γίνεται την υποδοχή μας και να παίξουμε ψηλές μπάλες. Μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό πρέπει να την πιέσεις στο σερβίς, για να βγει η υποδοχή τους έξω από τα τρία μέτρα και να μπορείς να δεις τι θα κάνεις στις ψηλές μπάλες και στο μπλοκ».