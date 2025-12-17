Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη επί του Φλοίσβου με 3-2 σετ (17-25, 26-24, 19-25, 29-27, 12-15), στο πλαίσιο της εξ' αναβολής 3ης αγωνιστικής στη Volley League ανδρών...

Ήταν το φαβορί, αλλά δεν πέρασε εύκολα από το Φάληρο ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» κόντρα στο Φλοίσβο επικράτησαν με 3-2 σετ (17-25, 26-24, 19-25, 29-27, 12-15) για την εξ' αναβολής 3η αγωνιστική της Volley League ανδρών.

Με τον Ραφαήλ Κουμεντάκη να κάνει την πρώτη παρουσία του μετά από καιρό στην αποστολή του Ολυμπιακού και να παίρνει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής, οι κάτοχοι του φετινού League Cup πήραν τη νίκη χάνοντας βαθμό. Αν και έβρισκαν τον τρόπο να πάρουν το προβάδισμα στα σετ, οι γηπεδούχοι έβρισκαν πάντα την... απάντηση για να φέρνουν το ματς στα ίσα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το ματς να κριθεί στο tie-break και οι παίκτες του Αντώνη Βουρδέρη να πάρουν δύο βαθμούς. Η νίκη αυτή έφερε τους «ερυθρόλευκους» στην 4η θέση της Volley League ανδρών, ενώ ο Φλοίσβος πήρε την ελάχιστη διαφορά από την ουραγό Κηφισιά, ανεβαίνοντας στους 4 βαθμούς

Τα σετ: 17-25, 26-24, 19-25, 29-27, 12-15

ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Αρσενιάδης): Κόβαρ 17 (15/32 επ., 2 μπλοκ, 63% υπ. – 44% άριστες), Μελλές 11 (5/13 επ., 4 άσοι, 2 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 11 (9/33 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 42% υπ. – 30% άριστες), Αρμενάκης 8 (5/7 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 7 (3/6 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Έγκλεσκαλνς 9 (9/27 επ.) / Σωνάκης (λ., 36% υπ. – 29% άριστες), Τσαρκάτογλου, Κανελλόπουλος, Νανόπουλος, Παπαδόπουλος Η. 9 (8/17 επ., 1 μπλοκ), Παπαδόπουλος Π., Εφραιμίδης (λ., 63% υπ. – 42% άριστες)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 18 (14/26 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 56% υπ. – 50% άριστες), Ατανασίεβιτς 26 (24/39 επ., 2 μπλοκ), Δαλακούρας 8 (7/21 επ., 1 άσος, 52% υπ. – 39% άριστες), Καβάνα, Τζούριτς 8 (5/9 επ., 3 μπλοκ), Λινάρδος 7 (5/10 επ., 2 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ., 62% υπ. – 43% άριστες), Πιτακούδης 6 (6/11 επ.), Χασμπάλα, Καπετανίδης 1 (1 άσος), Κουμεντάκης