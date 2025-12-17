Ο Ραφαήλ Κουμεντάκης βρέθηκε μετά από μήνες στην αποστολή του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα για το ματς με τον Φλοίσβο.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από τον Φλοίσβο στο Παλαιό Φάληρο σε εξ' αναβολής παιχνίδι και όλα τα φώτα στο ματς αυτό είναι πάνω στον Ραφαήλ Κουμεντάκη. Ο έμπειρος ακραίος έχοντας κερδίσει την προσφυγή με το ΕΟΚΑΝ έχει δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά και στην συγκεκριμένη αναμέτρηση συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή.

Ο Κουμεντάκης αρχικά είχε τιμωρηθεί για χρήση απαγορευμένης ουσίας για 4 χρόνια, μια ποινή που αν έμενε ουσιαστικά θα τον έκανε να πει αντίο στο βόλεϊ. Ωστόσο προσέφυγε στην δικαιοσύνη, κέρδισε αυτή την προσφυγή και η ποινή του μειώθηκε στους 3 μήνες.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έχει περάσει, οπότε και επίσημα ο Έλληνας ακραίος μπορεί να αγωνιστεί. Κάτι πάντως που δύσκολα θα γίνει στον αγώνα με τον Φλοίσβο, καθώς ο έμπειρος παίκτης είναι λογικό να βρίσκεται πίσω στο θέμα της φυσικής κατάστασης. Οι Πειοραιώτες πάντως τον έχουν δηλώσει κανονικά στην ΕΟΠΕ και έτσι και επίσημα παραμένει παίκτης τους και σήμερα όπως αναφέραμε ήταν και στην αποστολή του ματς με τον Φλοίσβο.