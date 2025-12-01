ΠΑΟΚ: «Ευχαριστούμε τον Πανιώνιο για την παραχώρηση του γηπέδου»

Με ανακοίνωσή του το ΤΑΑ ΠΑΟΚ ευχαρίστησε τον Πανιώνιο για την παραχώρηση του «Ανδρέας Βαρίκας» εν' όψει το αγώνα με τον Μίλωνα για το League Cup.

Ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται την Τρίτη στο «Ανδρέας Βαρίκας» απέναντι στον Μίλωνα για τα προημιτελικά του League Cup, με τους «ασπρόμαυρους» να ευχαριστούν με ανακοίνωσή του τον Πανιώνιο για την παραχώρηση του γηπέδου.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση του ΠΑΟΚ έχει ως εξής: «Το ΤΑΑ ΠΑΟΚ, ευχαριστεί την ομάδα του Πανιωνίου, και προσωπικά τον πρόεδρο, Στάθη Νικολούζο, και τον τιμ μάνατζερ, Αντρέα Καραγιάννη, για την άψογη συνεργασία και εξυπηρέτηση σε ό,τι ζητήθηκε από την ομάδα, στην προπόνηση στο Κλειστό Γυμναστήριο «Α. Βαρίκας», στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Final-8 του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς».

Η φιλοξενία και η διάθεση για βοήθεια από την πλευρά της διοίκησης του Πανιωνίου συνέβαλαν ουσιαστικά στην απρόσκοπτη προετοιμασία της ομάδας μας. Τέτοιες ενέργειες αναδεικνύουν το ήθος και το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των συλλόγων, στοιχεία που τιμούν το ελληνικό βόλεϊ και ενισχύουν τις σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού στο άθλημα».