O Μίλωνας νικητής στο ντέρμπι της Νέας Σμύρνη κόντρα στον Πανιώνιο

Ο Μίλωνας νίκησε τον Πανιώνιο με 3-1 σετ στο πρώτο ντέρμπι των ομάδων της Νέας Σμύρνης στην ιστορία της Volley League.

Αγώνας διαφήμιση για το βόλεϊ έγινε στο γυμναστήριο «Κροίσος Πέρσης» στο πρώτο ντέρμπι της Νέας Σμύρνης μεταξύ του Μίλωνα και του Πανιωνίου στην ιστορία της Volley League.

Μετά από εξαιρετικό ματς με εναλλαγές στο σκορ, ωραίες φάσεις και λίγα λάθη ο Μίλωνας πήρε δίκαια τη νίκη με 3-1 σετ απέναντι στον μαχητικό Πανιώνιο και συνεχίζει αήττητος μετά την 4η αγωνιστική. Μάλιστα μέχρι να αγωνιστεί και ο Παναθηναϊκός, φιγουράρει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με 11 βαθμούς.



Ο Πανιώνιος μπορεί να μην πήρε κάτι χειροπιαστό αλλά σε ένα ακόμα ματς έδειξε οργάνωση και συνέπεια στο παιχνίδι του. Αν μάλιστα ο Μίλωνας δεν πίεζε στο σερβίς και δεν είχε σε εξαιρετική μέρα τον MVP Aλέξανδρο Νανόπουλο και τους Χερ, Πολουγιάν τα πράγματα θα ήταν πολύ δύσκολα. Οι παίκτες όμως που έδωσαν πνοή στον Μίλωνα ήταν ο Χάκας και ο Θεοδόσης και μάλιστα σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού μετά το 3ο σετ η πλειοψηφία των αθλητών ήταν νεαροί Έλληνες που κέρδισαν το χειροκρότημα των φίλων και των δύο ομάδων.

Ο Σάκης Ψάρρας άνοιξε λογαριασμό στις οικογενειακές αναμετρήσεις των δύο αδελφών στη Volley League ενώ πριν τον αγώνα η διοίκηση του Μίλωνα, τίμησε τα αδέλφια Ψάρρα για την προσφορά τους στο βόλεϊ. Κορυφαία εμφάνιση έκαναν και οι πασαδόροι των δύο ομάδων Χερ και Τιέλ οι οποίοι οργάνωσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το παιχνίδι των ομάδων τους.

Θλάση ο Αγκάμεζ

Στα αρνητικά σημεία του αγώνα ο τραυματισμός του Λίμπερμαν Αγκάμεζ στο 2ο σετ. Εγινε αλλαγή με τον Θεοδόση και θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματος. Η πρώτη εκτίμηση αναφέρει θλάση στο γαστροκνήμιο.

Ο Μίλωνας μπήκε δυνατά και με τους δύο άσσους του Αγκάμεζ προηγήθηκε 6-2. Ο Πανιώνιος με το «καλημέρα» έδειξε θάρρος και θράσος με απάντηση από το κέντρο και τον Μπίσετ που με δύο δικούς του άσσους έκανε συνολικό σερί 4-0 και έφερε τον Πανιώνιο μπροστά 8-9. Με τα λάθη του Αντράντε και του Τιέλ και τον άσσο του Χερ ο Μίλων προσπέρασε και πάλι 12-10, ενώ η διαφορά έφτασε στο +4 (18-14) με την επίθεση του Πολουγιάν και το λάθος του Μπούσα. Ο Μίλωνα άνοιξε και στο +6 με τον Νανόπουλο (22-16) αλλά Μπάσης και Μπούσα έκλεισαν το σκορ στο -3 (22-19). Ο άσσος του Χερ και η κόντρα επίθεση του Νανόπουλου έκλεισε το σετ 25-20 για το 1-0.

Το 2ο σετ ξεκίνησε στο ίδιο μοτίβο μόνο που ο Πανιώνιος άρχισε να ρισκάρει πιο πολύ στο σερβίς και να εξοικιώνεται με τον αγωνιστικό χώρο. Ο Αντράντε και ο Μπαρμπούνης έβαλαν δύσκολα στην υποδοχή του Μίλωνα και σε συνδυασμό με μπλοκ του Αντράντε και άσσο του Μπούσα ο Πανιώνιος ξέφυγε 11-16. Εκεί έγινε αλλαγή και ο Αγκάμεζ. Ο Μίλωνας έχασε το ρυθμό του, το εκμεταλλεύτηκε ο Πανιώνιος ο οποίος συνέχισε το... δρόμο του και έφτασε με την τριπλέτα Μπούσα, Μπίσετ και Αντράντε στην ισοφάριση 1-1 σετ. Μάλιστα ο τελευταίος πόντος (επίθεση Μπίσετ) εξετάστηκε σε δύο τσάλεντζ ρέφερι. Ένα που ζήτησε ο διαιτητής Νικάκης για το εάν ήταν άουτ η επίθεση του Μπίσετ (ήταν άουτ) αλλά στη συνέχεια ζήτησε Τσάλεντζ ρέφερι ο Αργύρης Ψάρρας για «μπλοκ άουτ» και διακαιώθηκε κατακτώντας το σετ!

Ο Νανόπουλος πήρε πάνω του την ομάδα όχι μόνο στην υποδοχή αλλά και επιθετικά και στο σερβίς και με προσωπικούς πόντους έκανε σερί 5-0 για το 11-6 στο 3ο σετ. Το ακολούθησε ο Χάκας που μπήκε στη θέση του Πολουγιάν αλλά και ο Θεοδόσης και ο Μίλωνας ήταν πραγματικά χάρμα ιδέσθαι φτάνοντας άνετα στο 25-19 με σερί 6-0 και στο σερβίς τον Χερ.

Μετά το 2-1 σετ ο Μίλωνας απελευθερώθηκε ακόμα περισσότερο. Στο 4ο σετ ήταν η σειρά του Χάκα να γράψει τη δική του ιστορία με δύο άσσους και συνολικό σερί 3-0 για το 12-9. Ο Πανιώνιος πάλψε, ακολούθησε στον πόντο με 21-20 με τον Μπαρμπούνη. Ακολούθησαν φασάρες με ωραίο βόλεϊ και τον κόσμο να χειροκροτεί τις δύο ομάδες. Τελικά ο Μίλωνας με ΝανόπουλΟ, Χάκα και ένα λάθος του Μπούσα έκλεισε το σετ 25-22 ενώ η τελευταία φάση εξετάστηκε και στο τσάλεντζ ρεφερι.



Διαιτητές: Νικάκης, Μήτσης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κυριοπούλου, Παρατηρητής: Ονόπας, Επόπτες: Γεωργοπούλου, Τουκτούκας, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-14, 21-16, 25-20

2ο σετ: 7-8, 11-16, 15-21, 20-25

3ο σετ: 8-6, 15-16, 21-19, 25-19

4ο σετ: 8-6, 16-12, 21-17, 25-22

*Οι πόντοι του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων προήλθαν: 12 άσσοι, 49 επιθέσεις (52% αποτελεσματικότητα), 6 μπλοκ, 28 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνιού Γ.Σ.Σ. οι πόντοι προήλθαν: 6 άσσοι, 50 επιθέσεις (52% αποτελεσματικότητα), 5 μπλοκ, 25 λάθη αντιπάλων.

Α.Ο.Ν.Σ.ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Χερ 3π. (1/1επ., 2 άσσοι), Πετρέας 4 (4/7), Σκούτεν 18 (15/28επ., 1 άσσο, 2 μπλοκ), Αγκάμεζ 8 (3/6επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ), Νανόπουλος 12 (9/14επ., 3 άσσοι, 62%υπ., 34%αρ.), Πολουγιάν 5 (4/12επ., 1 άσσος, 14%υπ., 7%αρ.) / Βελούδης (λ. – 77%υπ., 62%αρ.), Χάκας 13 (10/19επ., 2 άσσοι, 56%υπ., 22%αρ., 1 μπλοκ), Θεοδόσης 4 (3/7επ., 1 μπλοκ), Σουσουρίδης.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ. (Αργύρης Ψάρρας): Μπούσα 18π. (17/41επ., 1 άσσος), Τιέλ, Μπίσετ 11 (6/6επ, 2 άσσοι, 3 μπλοκ), Αντράντε 14 (11/22επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 52%υπ., 36%αρ.), Μπαρμπούνης 10 (10/20επ., 50%υπ., 31%αρ.), Μπάσης 5 (3/4επ., 2 άσσοι) / Γκούζντα (35%υπ., 20%αρ.), Δρογκάρης, Χατζηνικολάου, Ντάνιλ 3 (3/3επ.).

Ο ακραίος του Μίλωνα Αλέξανδρος Νανόπουλος αναδείχτηκε MVP του αγώνα και βραβεύτηκε από τον παλαίμαχο αθλητή του Μίλωνα Γιάννη Μιλιδάκη.

Ο προπονητής του Πανιωνίου, Αργύρης Ψάρρας δήλωσε: «Ήταν πραγματικά πολύ όμορφο παιχνίδι. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, γιατί ξέραμε ότι η αποστολή μας ήταν πολύ δύσκολη. Ο Μίλων έχει μία πολύ καλή ομάδα, μία από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Παρολ’ αυτά ήταν ένα παιχνίδι, τοπικό ντέρμπι. Ευχαριστούμε και τους φιλάθλους μας που ήρθαν να μας στηρίξουν. Ήμασταν κοντά, αξίζαμε να πάρουμε κάτι, αλλά μην ξεχνάτε είμαστε καινούργιοι στην κατηγορία, κάνουμε προσπάθειες. Η ομάδα παίζει καλά. Όλο αυτό σήμερα είναι μία παρακαταθήκη για τα επόμενα παιχνίδια που πρέπει να κερδίσουμε ή να πάρουμε πόντο για να πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι η παραμονή στην κατηγορία. Ήταν ιδιαίτερο, νομίζω το χαρήκαμε και οι δύο γιατί ήταν ένα παιχνίδι με ένταση.

Τα έχουμε κάνει όλα μαζί, αντίπαλοι, συμπαίκτες, αντίπαλοι προπονητές σε πιο χαμηλή κατηγορία, προπονητές στην ίδια ομάδα και για πρώτη φορά αντίπαλοι προπονητές στη Volley League. Του αξίζουν συγχαρητήρια για το έργο που έχει φτιάξει και συνεχίζει να κάνει. Δουλεύουν πολύ καλά και είναι μία ομάδα πρότυπο ο Μίλωνας. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και είμαστε αισιόδοξοι για τη συνέχεια».



Ο κεντρικός του Πανωνίου Αχιλλέας Μπάσης δήλωσε: «Ο Μίλωνας μάς πίεσε πολύ από το σερβίς. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πάρουμε το 3ο ή το 4ο σετ. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, συγχαρητήρια στους συμπαίκτες μου. Ο Μίλων ήταν ανώτερος στο σερβίς και στην επίθεση. Δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Υπήρχε συγκέντρωση, απλά ο Μίλωνας μας πίεσε πάρα πολύ από το σερβίς κι αυτό μας χαλούσε την υποδοχή και να παίζει μπλοκ άμυνα».