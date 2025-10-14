Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε και φέρνει στην χώρα μας τον σπουδαίο Αμερικανό κεντρικό Τζεφ Τζέντρικ. Θα έρθει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο Μαξ Χολτ, μπορεί να μην έρθει τελικά στην Ελλάδα, αλλά ο Δικέφαλος του Βορρά κατάφερε να κάνει μια πολύ σημαντική προσθήκη με την απόκτηση του διεθνούς κεντρικού Τζεφ Τζέντρικ. Ο Τζέντρικ που θα έρθει στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Ο ΠΑΟΚ εδώ και ένα μήνα προσπάθησε για το μεγάλο μπαμ με τον Χολτ, έχοντας συμφωνήσει με τον σπουδαίο 38χρονο κεντρικό από την πρώτη στιγμή στο οικονομικό, ωστόσο ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει ότι ήθελε χρόνο για να αποφασίσει αν θα παίξει στους ασπρόμαυρους ή αν θα εγκατέλειπε την ενεργό δράση.

Οι άνθρωποι αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες του εγχειρήματος με τον Χολτ, κάλυψαν τα νώτα του με την απόκτηση του Κάρτεφ, αλλά παράλληλα ενημέρωσαν τον (Ιταλό) ατζέντη του πρώτου ότι τους ενδιαφέρει κι ο Τζέντρικ, τον οποίο εκπροσωπεί, προκειμένου να έχουν έτοιμη εναλλακτική.

Το τελευταίο δεκαήμερο ο ΠΑΟΚ πίεσε αρκετά για να έχει μια οριστική απάντηση η οποία ήρθε τελικά μέσα στο Σαββατοκύριακο με τον Χολτ να ανακοινώνει ότι θα σταματήσει το επαγγελματικό βόλεϊ και τον ΠΑΟΚ να ενεργοποιεί την οψιόν Τζέντρικ.

«Στείλτε μου τα συμβόλαια...», ήταν η απάντηση του όταν ενημερώθηκε από τον ατζέντη και ο 30χρονος ύψους 2.08 χάλκινος Ολυμπιονίκης στο Παρίσι και 5ος στο πρόσφατο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στις Φιλιππίνες, τα επέστρεψε υπογεγραμμένα σήμερα.

Ο Τζέντρικ είναι βασικό στέλεχος στην Εθνική των ΗΠΑ, μετρά μια 8ετία στην Ευρώπη αγωνιζόμενος στα κορυφαία πρωταθλήματα (Γερμανία με τη Μπερλίν, Πολωνία με Ρεζόβια Λιούμπλιν, Ιταλία με την Τάραντο και πέρσι στην Τουρκία με την Φενερμπαχτσέ) ενώ έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Μάλιστα πριν ξεκινήσει το ταξίδι για την Ευρώπη (θα καθυστερήσει λίγο η άφιξη του λόγω υποχρεώσεων) ο Τζέντρικ μετά από 4 χρόνια σχέσης έκανε πρόταση στην αγαπημένη του Κένεντι Φούλτσερ!

Η άλλοτε επαγγελματίας μπασκετμπολίστρια από τον Καναδά είδε τον σύντροφο της να γονατίζει μπροστά της (παρά τα 208 εκατοστά του) στην άμμο της Λαγκούνα Μπιτς στη Καλιφόρνια και φυσικά είπε το πολυπόθητο «ναι», ανοίγοντας προφανώς τον δρόμο για να πει το «ναι» ο καλός της και στον ΠΑΟΚ.