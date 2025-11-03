Ανδρεόπουλος: «Είναι νωρίς αλλά μια νίκη επί ενός σπουδαίου αντιπάλου είναι σημαντική» (vid)
Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση επικράτησε με 3-0 του Ολυμπιακού στο Ρέντη. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Είναι πολύ νωρίς για το πρωτάθλημα, αλλά οπωσδήποτε μια νίκη επί ενός τόσο σπουδαίου αντιπάλου μέσα στην έδρα του είναι πάντα σημαντική, τόσο για το γόητρο ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες, όσο και βαθμολογικά.
Είμαστε πάρα πολύ καλοί. Τα δυναμικά στοιχεία του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ καλά φέτος, αλλά νομίζω ότι αυτό που σχεδιάσαμε από πλευράς τακτικής, οι παίκτες μας κατάφεραν να το εφαρμόσουν 100%».
