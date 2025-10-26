Ντερμπάρα στη Νέα Σμύρνη με νίκη Μίλωνα και εξαιρετική Καλαμάτα

Σε ένα παιχνίδι που ήταν μεγάλο ντέρμπι, ο Μίλωνας κατάφερε να λυγίσει την εξαιρετική Καλαμάτα επικρατώντας με 3-2 και ξεκίνησε με νίκη στην Volley League Ανδρών.

Μόνο εύκολο δεν ήταν για τον Μίλωνα το παιχνίδι της πρεμιέρας της Volley League με την Καλαμάτα που επέστρεψε φέτος στην μεγάλη κατηγορία. Στην μάχη των... πρασίνων, αυτοί της Νέας Σμύρνης κατάφεραν να επικρατήσουν με 3-2 (25-27, 25-16, 28-30, 25-16, 16-14), αλλά σίγουρα τις εντυπώσεις τις κέρδισαν αυτοί της Μεσσηνίας.

Το παιχνίδι στο «Κροίσος Πέρσης» ήταν ένα μεγάλο ντέρμπι με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 1-0 και να δείχνουν από νωρίς πως ήταν έτοιμοι να κοιτάξουν στα μάτια το μεγάλο φαβορί του ματς. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και έκαναν πολύ εύκολα το 1-1. Το 25-16 ίσως να έκανε πολλούς να πιστέψουν πως ο Μίλωνας θα έφτανε με άνεση στη νίκη, όμως η Καλαμάτα είχε και πάλι άλλη γνώμη και σε ένα φοβερό σετ πήρε και πάλι προβάδισμα εξασφαλίζοντας και τον πόντο.

Οι παίκτες του Σάκη Ψάρρα και πάλι αντέδρασαν και έκαναν επίσης άνετα το 2-2 απέναντι σε αυτούς του Άκη Χατζηαντωνίου και έτσι όλα κρίθηκαν στο πέμπτο σετ με τον Μίλωνα να κάνει το 16-14 και να ξεκινάει με νίκη απέναντι σε μια εξαιρετική Καλαμάτα που κέρδισε τις εντυπώσεις.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο Σούτεν με 33 πόντους και τον ακολούθησαν οι Χάκας με 19, Πολουγιάν με 13 και Νανόπουλος με 11. Για τους ηττημένους ο Μάρκου είχε 28 και ο Κοβάσεβιτς 13.

Διαιτητές: Κουτσούλας, Βουδούρης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Κοκορομύτη, Νικολάου, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Οι πόντοι του Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων προήλθαν: 14 άσσοι, 72 επιθέσεις, 8 μπλοκ, 25 λάθη αντιπάλων και του Α.Ο.Καλαμάτα 80 Affidea οι πόντοι προήλθαν: 7 άσσοι, 50 επιθέσεις, 9 μπλοκ, 37 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (25-27, 25-16, 28-30, 25-16, 16-14) σε 144΄.

Α.Ο.Ν.Σ.ΜΙΛΩΝ (Σάκης Ψάρρας): Θεοδόσης 1π. (1/2επ.), Χερ 2 (1/1επ., 1 μπλοκ), Πετρέας 6 (5/9επ., 1 μπλοκ), Σούτεν 33 (26/35επ., 2 μπλοκ, 5 άσσοι), Νανόπουλος 11 (8/14επ., 2 μπλοκ, 1 άσσος, 62%υπ., 29%αρ.), Πολουγιάν 13 (11/27επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 50%υπ., 25%αρ.) / Βελούδης (λ. – 72%υπ., 50%αρ.), Αγκάμεζ 9 (6/9επ., 3 άσσοι), Χάκας 19 (14/19επ., 1 μπλοκ, 4 άσσοι, 29%υπ., 7%αρ.).

Α.Ο.ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80 AFFIDEA (Ακης Χατζηαντωνίου): Κομητούδης 3π. (1 άσσος, 0/1επ., 2 μπλοκ), Γκόραλιτς 6 (5/8επ., 1 μπλοκ), Μάρκου 28 (21/34επ., 3 μπλοκ, 4 άσσοι), Κοβάσεβιτς 13 (12/21επ., 1 μπλοκ, 35%υπ., 32%αρ.), Χόρβαθ 8 (6/22επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος, 38%υπ., 35%αρ.), Μανωλάκης 8 (6/8επ., 1 μπλοκ, 1 άσσος) / Ντάκουρης (λ. – 44%υπ., 32%αρ.), Παύλου.