Εξαιρετική εμφάνιση στην πρεμιέρα του στην Volley League για τον Παναθηναϊκό, με τους «πράσινους» να επικρατούν με 3-0 του Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου.

Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός σε μπλοκ και σερβίς νίκησε με 3-0 (25-22, 25-17, 25-13) τον Φλοίσβο Παλαιού Φαλήρου Members Paron και έκανε ιδανική είσοδο στο πρωτάθλημα Volley League 2025-26.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν o Iταλός πασαδόρος Λούκα Σπίριτο, ο Μπρέινιγκ Νίλσεν που τελείωσε 13/19 επιθέσεις και με 17 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ και MVP του αγώνα. Επίσης άριστες εντυπώσεις άφησε ο Ουκρανός ακραίος Ντμίτρι Γιάντσουκ με 14 πόντους (9/13). Οι «πράσινοι» είχαν πολύ καλή επίδοση και στο μπλοκ που απέφερε 11 άσσους και τον Πατρίκ Γκάσμαν να έχει 4 πόντους από μπλοκ.

Αντίθετα ο Φλοίσβος έκανε κακή εμφάνιση όπως παραδέχτηκε και ο προπονητής του Κώστας Αρσενιάδης και επηρεάστηκε από την απουσία του Γίρι Κόβαρ που έπαθε τράβηγμα στον οπίσθιο μηριαίο. Βασικός ακραίος ξεκίνησε ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος και από το 2ο σετ βασικός μπήκε ο Αυστραλός Γκάρετ.

Γενικά η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου κρατήθηκε καλά μόνο στο 1ο σετ και μέχρι τα μισά του 2ου. Από εκεί και πέρα η διαφορά των δύο ομάδων ήταν εμφανής και αποτυπώθηκε στο γήπεδο και στο σκορ.

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου, Παρατηρητής: Ονόπας, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Κώτσιας, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-5, 16-10, 21-20, 25-22

2ο σετ: 8-6, 16-13, 21-15, 25-17

3ο σετ: 8-4, 16-8, 21-10, 25-13

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 9 άσσους, 37 επιθέσεις, 11 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων και του Φλοίσβου προήλθαν από 2 άσσους, 25 επιθέσεις, 2 μπλοκ και 23 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-17, 25-13) σε 75'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 7 (3/8 επ., 4 μπλοκ), Γιάντσουκ 14 (9/13 επ., 3 άσσοι, 2 μπλοκ, 64% υπ. - 43% άριστες), Νίλσεν 17 (13/19 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Βουλκίδης 5 (3/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 9 (7/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 87% υπ. - 53% άριστες), Σπίριτο 3 (2 άσσοι, 1 μπλοκ) / Χανδρινός (λ, 75% υπ. - 58% άριστες), Κασαμπαλής, Πρωτοψάλτης.

Α.Ο. ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Αρσενιάδης): Χαραλαμπίδης 3 (2/5 επ., 1 μπλοκ), Μελλές 4 (3/7 επ., 1 άσσος), Βαν Γκάρντερεν 6 (6/19 επ., 30% υπ. - 20% άριστες), Βιλιμάνοβιτς 2 (2/2 επ.), Έγκλεσκαλνς 10 (10/22 επ.), Παπαδόπουλος / Εφραιμίδης (λ, 56% υπ. - 33% άριστες), Σωνάκης (λ, 40% υπ. - 0% άριστες), Τσαρκάτογλου, Νανόπουλος, Γκάρετ 4 (2/7 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 11% υπ. - 11% άριστες).

Η γνώμη των πρωταγωνιστών

Ο MVP Νίλσεν που τιμήθηκε από τον Σωτήρη Πανταλέων δήλωσε: «Κάναμε πολύ καλή αρχή, δεν θα μπορούσα να περιμένω κάτι καλύτερο. Ήμασταν δυνατοί και το δείξαμε στην πρεμιέρα. Περιμένω να νικάμε σε κάθε ματς καθώς έχουμε το μέταλλο του νικητή. Έχουμε πολύ καλούς παίκτες και νομίζω η ομάδα μας είναι λίγο καλύτερη από πέρυσι».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Δημήτρης Ανδρεόπουλος δήλωσε: «Περιμέναμε πολύ δύσκολη πρεμιέρα για τους γνωστούς λόγους. Δεν ξέρω αν το κάναμε να φαίνεται ευκολότερο αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. Όλα τα ματς είναι επικίνδυνα. Κάποιες λεπτομέρειες μέσα στο σετ σου δίνουν την ευκαιρία να το κατακτήσεις η όχι. Σαν άνθρωποι του πρωταθλητισμού και του αθλητισμού περιμένουμε πως και πως τα μεγάλα ματς όπως είναι αυτό με τον Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα και θα προετοιμαστούμε για αυτό».

Ο προπονητής του Φλοίσβου Κώστας Αρσενιάδης δήλωσε: «Μάθαμε πόσο δύσκολο είναι να παίξεις αν δεν βγάλεις υποδοχή και δεν αντέξεις σε αυτό το σέρβις. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ έτοιμη ομάδα και πολύ δυνατή στο φιλέ. Το αποτέλεσμα ήταν μοιραίο αφού δεν αντέξαμε στην υποδοχή. Τα σέρβις μας δεν πήγαν καλά και αυτά που έπρεπε να πιέσουν, ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός. Όλες οι ομάδες έχουν κάνει καλές κινήσεις. Η πρώτη τετράδα αλλά και σε όλες τις ομάδες έχουν έρθει παίκτες πολύ καλού επιπέδου και θυμίζει παλιές καλές εποχές. Το πρωτάθλημα θα είναι πολύ αμφίρροπο και πολύ ανταγωνιστικό. Δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε πίεση και ήταν θέμα χρόνου».

VOLLEY LEAGUE 2025-26

1η Αγωνιστική

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena 19.00 (EΡΤ 2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου 3-0 (25-19, 25-14, 25-18)

Διαιτητές: Αβραμίδης, Τσιούλα, Παρατηρητής: Αντωνούλης, Τσάλεντζ ρέφερι: Θεμελής, Επόπτες: Σταυρίδης, Λούμσι, Γραμματεία: Κουμπλή

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο Μετς (χωρίς θεατές): 20:30 (EΡΤ 2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου 3-0 (25-22, 25-17, 25-13)

Διαιτητές: Γεροθόδωρος, Κυριοπούλου, Παρατηρητής: Ονόπας, Τσάλεντζ ρέφερι: Κουτσούλας, Επόπτες: Ζαρμπίνης, Κώτσιας, Γραμματεία: Καρατζογλίδου.

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης Νέα Σμύρνη, 18:30 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Διαιτητές: Κουτσούλας, Βουδούρης, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Κοκορομύτη, Νικολάου, Γραμματεία: Θεοδωρίδου.

Γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας 19:45 (Live Streaming ESAP TV - Panionios TV): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Διαιτητές: Νικάκης, Βελώνης, Παρατηρητής: Γεωργουλέας, Τσάλεντζ ρέφερι: Μουλά Λ., Επόπτες: Βέντρας, Σπίγγου, Γραμματεία: Καπουράνη.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς

*Οι διαιτητές του αγώνα Ο.Φ.Η. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.