Η Volley League ανοίγει αυλαία χωρίς το μεγάλο ντέρμπι την πρώτη αγωνιστική, αλλά με δύο αγώνες με τηλεοπτική μετάδοση. Ο λόγος για το ΠΑΟΚ – Φοίνικας Σύρου και το Παναθηναϊκός – Φλοίσβος.

Δύο τηλεοπτικούς αγώνες από το ΕΡΤ Sports και δύο αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό περιλαμβάνει το αγωνιστικό πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Volley League 2025-26. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου μεταξύ του Π.Α.Ο.Κ. και του Α.Ο.Φοίνικα Σύρου. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα Ο.Φ.Η. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς που αναβλήθηκε λόγω της συμμετοχής του Ο.Φ.Η. στο Βαλκανικό Κύπελλο.

VOLLEY LEAGUE 2025-26

1η Αγωνιστική

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο PAOK Sports Arena 19.00 (EΡΤ Sports ΤV): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο Μετς (χωρίς θεατές): 20:30 (EΡΤ Sports ΤV): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου

Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης Νέα Σμύρνη, 18:30 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea

Γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας 19:45 (Live Streaming ESAP TV - Panionios TV): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025

Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς