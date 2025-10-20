Πρεμιέρα στην Volley League με δύο αγώνες από την ΕΡΤ
Δύο τηλεοπτικούς αγώνες από το ΕΡΤ Sports και δύο αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό περιλαμβάνει το αγωνιστικό πρόγραμμα της πρεμιέρας στην Volley League 2025-26. Ο πρώτος αγώνας θα γίνει την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου μεταξύ του Π.Α.Ο.Κ. και του Α.Ο.Φοίνικα Σύρου. Η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί με τον αγώνα Ο.Φ.Η. - Α.Ο.Π.Κηφισιάς που αναβλήθηκε λόγω της συμμετοχής του Ο.Φ.Η. στο Βαλκανικό Κύπελλο.
VOLLEY LEAGUE 2025-26
1η Αγωνιστική
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Γυμναστήριο PAOK Sports Arena 19.00 (EΡΤ Sports ΤV): Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Γυμναστήριο Μετς (χωρίς θεατές): 20:30 (EΡΤ Sports ΤV): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης Νέα Σμύρνη, 18:30 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea
Γυμναστήριο Ανδρέας Βαρίκας 19:45 (Live Streaming ESAP TV - Panionios TV): Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025
Γυμναστήριο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο, 17:00 (Live Streaming ESAP TV): Ο.Φ.Η. – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.