Η απόκτηση του Τζεφ Τζέντρικ ήταν μεταγραφή από αυτές που λένε από το πάνω ράφι για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο το πιο σημαντικό για τον «δικέφαλο του βορρά» είναι η ενεργοποίηση ενός οικονομικού κολοσσού όπως είναι ο Αριστοτέλης Μυστακίδης. Γράφει ο Φώτης Καρακούσης.

Η αλήθεια είναι πως μπορεί μετά το ναυάγιο με τον Μαξ Χολτ, στον ΠΑΟΚ θα λέγαμε πως βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, ειδικά όσον αφορά το επικοινωνιακό κομμάτι, καθώς καλός ο Κάρτεφ, αλλά σίγουρα δεν κάνει σε καμία περίπτωση το κλικ που θα έκανε η ενδεχόμενη απόκτηση του Αμερικανού κεντρικού.

Στον «δικέφαλο του βορρά» κυνηγούσαν μια κίνηση που θα ανέβαζε και την ψυχολογία του κόσμου και πραγματικά αυτή είναι η απόκτηση του Τζεφ Τζέντρικ. Μπορεί κάποιοι να ξέρουν περισσότερο τον Χολτ, αλλά αυτή την στιγμή ο 30χρονος επίσης Αμερικανός κεντρικός είναι βασικός στην Εθνική των ΗΠΑ και από την στιγμή που έφυγε από την χώρα του παίζει στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Σε απλά ελληνικά αν μου έλεγαν ποιον από τους δύο θα ήθελες αυτή την στιγμή στην ομάδα σου (από την στιγμή που είναι ίδια θέση), ξεκάθαρα θα προτιμούσα τον Τζέντρικ και λόγω ηλικίας και κινήτρου και λόγω αγωνιστικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Ο ύψους 2.08 εκατοστών είναι επιπέδου Ντέιβιντ Λι για όσους θυμούνται τον παίκτη που συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2016.

Ωστόσο μπορεί όντως ο Τζέντρικ να είναι μια εξαιρετική κίνηση, κάτι που θα φανεί και στο τάραφλεξ, αλλά προσωπικά θεωρώ πως η ακόμα μεγαλύτερη κίνηση στην μεταγραφή αυτή, είναι η ενεργοποίηση του Αριστοτέλη Μυστακίδη. Εδώ να ξεκαθαρίσω πως προσωπικά δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τι γίνεται με τη Νέα Τούμπα, τι κόντρες υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ανάμεσα σε Σαββίδη και Μυστακίδη. Αυτό είναι ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο.

Από την άλλη επειδή για πολλά χρόνια ασχολούμαι με το άθλημα του βόλεϊ και συνολικά με τους Ερασιτέχνες πολλών Συλλόγων και έχω δει πόσο σπουδαίο είναι να υπάρχουν άνθρωποι με οικονομική δύναμη και διάθεση να βοηθήσουν, δεν θα γινόταν να μην σταθώ σε αυτό. Ακόμα μία μικρή παρένθεση, να ξεκαθαρίσω επίσης πως στην εποχή μας δεν υπάρχουν ερασιτεχνικά αθλήματα και πως και σε αυτά που τυπικά θεωρούνται, χρειάζεται να μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να έρθουν οι επιτυχίες, κάτι που έχει φανεί όλα αυτά τα χρόνια.

Πάμε όμως στην περίπτωση Μυστακίδη. Δεν είναι καθόλου λίγο πράγμα να βγαίνει ένας, όχι εκατομμυριούχος, αλλά δισεκατομμυριούχος και να βοηθάει το τμήμα βόλεϊ οποιασδήποτε ομάδας. Στον ΠΑΟΚ όχι απλά πρέπει να κρατήσουν αυτή την ενεργοποίηση, αλλά να την διαφυλάξουν ως κόρη οφθαλμού και κυρίως να κάνουν έναν τόσο οικονομικά δυνατό άνθρωπο, να θελήσει μόνος του να βοηθήσει ακόμα παραπάνω.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνουν τα λάθη που έγιναν με άλλους παράγοντες στο παρελθόν σε όλες τις ομάδες όχι μόνο στον «δικέφαλο του βορρά, οι οποίοι έβαλαν χρήματα, βοήθησαν σημαντικά στην κατάκτηση τίτλων, αλλά δεν έμειναν όσα χρόνια θα μπορούσαν να μείνουν. Εδώ μάλιστα μιλάμε για έναν πολύ πιο δυνατό οικονομικά άνθρωπο, ίσως τον πιο δυνατό που έχει μπει σε Ερασιτέχνη, που μπορεί να κάνει τον ΠΑΟΚ κυρίαρχο όχι μόνο στο άθλημα του βόλεϊ, αλλά συνολικά στον Σύλλογο.

Ακριβώς αυτό θα πρέπει να προσέξουν οι «ασπρόμαυροι». Θα πρέπει έναν τέτοιο άνθρωπο να τον κρατήσουν «ζεστό» και να τον κάνουν να θέλει να βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Γιατί καλή και άγια η μεταγραφή του Τζέντρικ, αλλά δεν συνδυαστεί με νέα βοήθεια από Μυστακίδη θα είναι σαν να έχει γίνει μια τρύπα στο νερό. Και όταν λέω νέα βοήθεια δεν αναφέρομαι για φέτος, αλλά σε βάθος χρόνου. Το δύσκολο στον ελληνικό αθλητισμό είναι να μπουν σε αθλήματα εκτός ποδοσφαίρου και μπάσκετ, επιχειρηματίες που έχουν την δύναμη να προσφέρουν, οπότε όταν αυτό γίνεται, θα είναι έγκλημα (χωρίς εισαγωγικά) αν δεν τους κρατάς…

ΥΓ: Όσον αφορά την μεταγραφή του Τζέντρικ, εννοείται είναι μεγάλη κίνηση, αλλά αυτό δεν καθιστά τον ΠΑΟΚ φαβορί. Το σημαντικό είναι να συνεχιστούν ανάλογες κινήσεις, να παραμείνει ένας επιχειρηματίας της οντότητας του Μυστιακίδη στο τμήμα και στον Ερασιτέχνη κανονικά και θα έρθουν και οι τίτλοι…