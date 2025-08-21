Έπιασαν δουλειά οι παίκτριες του Ολυμπιακού

Mε όνειρα και υψηλές φιλοδοξίες η ομάδα του Ολυμπιακού άρχισε την προετοιμασία της για τη νέα χρονιά.

Με νέα πρόσωπα και υψηλούς στόχους, η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού μπήκε και επίσημα, την Πέμπτη (21/8) στην αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Συγκεκριμένα οι παίκτριες του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Ρέντη «Μ. Μερκούρη» και άρχισαν τη σκληρή δουλειά και την προετοιμασία τους για τη νέα σεζόν.

Να σημειωθεί, ότι από την «πρώτη» των «ερυθρόλευκων» στο Ρέντη, για τη νέα αγωνιστική χρονιά, απουσίασαν ο κόουτς Μπράνκο Κοβάτσεβιτς, οι διεθνείς Μαριαλένα Αρτακιανού, Κυριακή Τερζόγλου και η Αμάντα Κονέο.

Η Μελίνα Εμμανουηλίδου δήλωσε: «Νέα χρονιά! Είμαστε πολύ ενθουσιασμένες, πολύ χαρούμενες. Εύχομαι υγεία σε όλη την ομάδα, σε όλες τις αθλήτριες. Οι στόχοι μας είναι υψηλοί, όπως πάντα και θέλουμε να τους πετύχουμε. Ανυπομονούμε να μαζευτούμε όλες οι αθλήτριες και ο προπονητής μας και να αρχίσουμε τη νέα σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενη για τα κορίτσια που έχουν έρθει, τόσο ως χαρακτήρες όσο και ως αθλήτριες. Η ομάδα έκανε τις καλύτερες επιλογές και έχουμε μεγάλη όρεξη να το δείξουμε στο γήπεδο».