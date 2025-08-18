Γιοβάνα Στεβάνοβιτς: «Επιτέλους... σπίτι μου, αγαπώ το κόκκινο και το λευκό»

Η Σέρβα κεντρική Γιοβάνα Στεβάνοβιτς ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Στην Ελλάδα, για λογαριασμό της ομάδας βόλεϊ γυναικών του Ολυμπιακού, βρίσκεται η σπουδαία Γιοβάνα Στεβάνοβιτς. Τη Δευτέρα (18/8) το απόγευμα, με πτήση από τη Σερβία, η νέα κεντρική του Ολυμπιακού έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και στη συνέχεια, ξεναγήθηκε στο κλειστό του Ρέντη «Μ. Μερκούρη», στο νέο της «σπίτι», όπως δήλωσε: «Επιτέλους είμαι εδώ, στο νέο μου... σπίτι».

Αναλυτικά, η διεθνής Σέρβα κεντρική των «ερυθρόλευκων» δήλωσε: «Επιτέλους είμαι εδώ, στο νέο μου... σπίτι, τον Ολυμπιακό! Ανυπομονώ να έρθει η ώρα που θα αρχίσουμε τις προπονήσεις σε αυτό το πολύ ωραίο κλειστό γυμναστήριο του βόλεϊ.

Όπως βλέπω, είναι στα κόκκινα και τα λευκά. Αγαπώ πολύ αυτά τα δύο χρώματα! Ελπίζω, πως πολύ σύντομα το γήπεδο θα είναι γεμάτο από τους οπαδούς μας. Μαζί θα μπορέσουμε να πανηγυρίσουμε πολλές νίκες μέσα στη σεζόν που έρχεται. Περιμένω να σας δω από κοντά».

