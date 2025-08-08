Βλάχος για Καπετανίδη: «Συμφώνησε με τον Ολυμπιακό, χωρίς να ενημερώσει τον Ηρακλή»

Επικριτικός προς τον πρώην παίκτη του Ηρακλή, Κωνσταντίνο Καπετανίδη, εμφανίστηκε μέσω ανάρτησής του στα social media για την επικείμενη μεταγραφή του πρώτου στον Ολυμπιακό για την επόμενη σεζόν της Volley League ανδρών.

Ο Κωνσταντίνος Καπετανίδης από τη νέα σεζόν της Volley League αναμένεται να αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού, όπως έκανε γνωστό το μέλος του ΔΣ του Ηρακλή, Δημήτρης Βλάχος.

Μέσω ανάρτησής του στα προσωπικά του social media, ο Βλάχος έκρινε την κίνηση του πρώην παίκτη του συλλόγου από την Θεσσαλονίκη, κατηγορώντας τον για αντιεπαγγελματική συμπεριφορά. Πιο συγκεκριμένα εξιστορεί όλα τα γεγονότα του χρονικού της μεταγραφής Καπετανίδη στους «ερυθρόλευκους».

Μάλιστα, τελειώνει με ένα... σκληρό υστερόγραφο, τονίζοντας πως ο Καπετανίδης δεν θα αποτελέσει ξανά μέλος του Ηρακλή, όσο στη διοίκηση του βρίσκονται τα υπάρχοντα μέλη.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Βλάχου

«Ο κ. Κωνσταντίνος Καπετανίδης, επαγγελματίας (;) αθλητής βόλεϊ, δήλωνε στις 18 Απριλίου στο iraklisradio.gr φορώντας την φανέλα του Ηρακλή: “Είναι τιμή μου. Ήταν ένα κάλεσμα πίσω στο σπίτι μου. Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ”.

Λίγο νωρίτερα είχε βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο 29 χιλιάδων ευρώ (το μεγαλύτερο της Pre League, που αντίστοιχο μόνο κορυφαίες ομάδες της Volley League προσφέρουν πλέον σε Έλληνες παίκτες), εισπράττοντας παράλληλα 4.000 ευρώ ως προκαταβολή. Δηλαδή 5 μήνες πριν την πρώτη προπόνηση, ο κ. Καπετανίδης είχε εισπράξει σχεδόν το 15% των χρημάτων του συμβολαίου, διότι ανησυχούσε για την κατάσταση στον “αγαπημένο του” ΗΡΑΚΛΗ, λόγω κακού παρελθόντος. Και αυτός ήταν ο λόγος που απαίτησε να μπει το buy out.

Για να φτάσουμε παντως στην 18η Απριλίου, μεσολάβησε και μία εβδομάδα που υπήρχε προφορική συμφωνία μαζί του την οποία αθέτησε για λίγα 24ωρα, επειδή προέκυψε ενδιαφέρον της Κηφiσιάς. Εμείς όμως περιμέναμε το “Ηρακλάκι”, διότι στο πρόσωπό του βλέπαμε τον ηγέτη και στην επόμενη ημέρα της Α1. Για να φτάσουμε στο τελευταίο 24ωρο, που κάθε άλλο παρά τιμούν τον κ. Καπετανίδη οι ενέργειές του. Χωρίς να έχει ενημερώσει κανένα από τον ΗΡΑΚΛΗ για να λάβουμε τα μέτρα μας, μας τηλεφώνησε ο ατζέντης του και μας ενημέρωσε ότι ο Καπετανίδης συμφώνησε με τον Ολυμπιακό (δεν είχε την προσωπικότητα ούτε αυτό να κάνει μόνος του). Μάλιστα διαχώρισε την θέση του, λέγοντας ότι είναι μία επιλογή αποκλειστικά του παίκτη.

Στη συνέχεια, επικοινωνήσαμε με τον παίκτη, ο οποίος απλά επιβεβαίωσε ότι συμφώνησε με τον Ολυμπιακό, διότι του προσφέρουν τα διπλάσια λεφτά. Αποδεικνύεται όμως ότι έλεγε ψέμματα, μιας και το συμβόλαιο του Ολυμπιακού είναι στα 35.000 ευρώ. Δηλαδή 6.000 ευρώ περισσότερα. Μάλλον για αυτή την “τιμή” μιλούσε ο κ. Καπετανίδης τον Απρίλιο. Και το χειρότερο είναι ότι το περιβάλλον του παίκτη μας ενημέρωσε ότι οι επαφές με τον Ολυμπιακό ξεκίνησαν πριν από ένα μήνα! Δηλαδή ένα μήνα ο κ. Καπετανίδης συζητάει με άλλη ομάδα και δεν έκρινε σκόπιμο να ενημερώσει τον… αγαπημένο του Ηρακλή, για να κάνει τον σχεδιασμό του χωρίς την παρουσία του.

Αυτή είναι η μία και μοναδική αλήθεια επί του θέματος και προκαλώ τον οποιονδήποτε να αμφισβητήσει έστω και μία πρόταση από τα ανωτέρω.

Όσον αφορά την επόμενη ημέρα που πρέπει να μας ενδιαφέρει όλους, είναι δεδομένο ότι ο κ. Καπετανίδης με την φυγή του, δημιουργεί θέμα. Ένα θέμα όμως που θα λυθεί με τις κινήσεις που θα κάνει η διοίκηση, με βάση τις υποδείξεις του Προύσαλη.

Δεδομένο Νο1: Η ομάδα θα ανέβει στην Volley League, οποιαδήποτε θυσία και αν απαιτηθεί.

Δεδομένο Νο2: Ο κ. Καπετανίδης δεν θα επιστρέψει στο… σπίτι του, για όσο -τουλάχιστον- είμαστε εμείς στην διοίκηση του ΓΣ».