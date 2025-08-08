Ολυμπιακός: Πήρε έναν από τους πιο ταλαντούχους κεντρικούς της Εθνικής ομάδας
Την απόκτηση του Λάμπρο Πιτακούδη έκανε γνωστή η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού. Ο Έλληνας ταλαντούχος κεντρικός που αγωνιζόταν στην βελγική Λέουβεν, γεννημένος το 2002 και με ύψος 2,02 θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την θέση του κεντρικού, μετά την απόκτηση του Αλεξάνταρ Νεντέλκοβιτς.
Ο Πιτιακούδης εκίνησε τη καριέρα του στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης (2018-20) ενώ μετέπειτα έγινε κάτοικος του εξωτερικού.
Πρώτος σταθμός για τον Έλληνα διεθνή ήταν η Σλοβενία και η Σοστάνι στην οποία αγωνίστηκε δύο σεζόν (2020-22). Έπειτα βρέθηκε στην Αυστρία για την Ζαντρούγκα όπου έμεινε τη σεζον 2022-23. Το Βέλγιο ήταν ο τελευταίος σταθμός πριν την επιστροφή του στην Ελλάδα με την Αλστ (2023-24) ενώ παρέμεινε εκεί για τη Λέουβεν.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Λάμπρο Πιτακούδη. Ο διεθνής κεντρικός (ημ. γέννησης 13/7/2002, 2,02μ.) υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου.
Ο Λάμπρος Πιτακούδης θεωρείται από τους πιο ταλαντούχους κεντρικούς του ελληνικού βόλεϊ. Επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά το ξεκίνημα της καριέρας του και τη «θητεία» στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης (2018-20), καθώς τα τελευταία πέντε χρόνια, αγωνίστηκε στο εξωτερικό. Σε ηλικία 18 ετών, μετακόμισε στη Σλοβενία, για λογαριασμό της Σοστάνι (2020-22), ενώ στη συνέχεια, έπαιξε στην Αυστρία και την Ζαντρούγκα (2022-23).
Τη σεζόν 2023-24, φόρεσε τη φανέλα της βελγικής Αλστ, ενώ παρέμεινε στο Βέλγιο για τη Λέουβεν (2024-25). Η Λέουβεν έκανε εξαιρετική πορεία στο βέλγικο πρωτάθλημα, τερματίζοντας δεύτερη πίσω από τη Ροζελάρε. Σε 30 ματς (112 σετ) στο πρωτάθλημα, ο Λάμπρος Πιτακούδης μέτρησε 197 πόντους, 139 από επίθεση, με ποσοστό αποτελεσματικότητας 62,3%, ενώ είχε 17 άσσους και 41 μπλοκ.
Ο νέος κεντρικός του Θρύλου πρόκειται για βασικός μέλος της Εθνικής μας ομάδας, με την οποία κατέκτησε πρόσφατα την τέταρτη θέση στο Final-4 του European Golden League.
