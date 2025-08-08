Το... κενό που άφησε η απρόοπτη διακοπή της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Αντριάν Ατσιομπανιτέι έκλεισε άμεσα το «τριφύλλι», το οποίο φαίνεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ουκρανό ακραίο Νμίτρο Γιάντσουκ.

Ο Παναθηναϊκός έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά και λίγες ημέρες μετά τη διακοπή της συνεργασίας τους με τον Αντριάν Ατσιομπανιτέι, μοιάζει να έχει βρει την επόμενη λύση για το κενό στη θέση του ακραίου που άφησε ο Ρουμάνος.

Αυτό που θα καλύψει τη θέση δίπλα στους Θανάση Πρωτοψάλτη και Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο θα είναι ο Ουκρανός ακράιος, Ντμίτρο Γιάντσουκ. Ο 26χρονος, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ θα είναι το νέο μέλος των πρωταθλητών Ελλάδας της Volley League ανδρών.

Ο νεαρός ακραίος έχει αρκετή εμπειρία από τα ευρωπαϊκά τάραφλεξ, όντας παράλληλα και αναπόσπαστο μέλος της Εθνικής του ομάδας. Σημειώνεται δεν πως ο Παναθηναϊκός για να τον κάνει δικό του χρειάστηκε να πληρώσει το buy out του συμβολαίου του στην Επισέντρ Ποντολιάνι, ομάδα στην οποία αγωνιζόταν μέχρι πρότεινος.

Στα στοιχεία που αξίζουν να σημειωθούν για το νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού είναι πως στο πρόσφατο VNL ολοκλήρωσε το τουρνουά ως 6ος καλύτερος επιθετικός του τουρνουά με 168 πόντους και 5ος καλύτερος σέρβερ με 18 άσους απέναντι σε πανίσχυρες άμυνες.