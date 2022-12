Ιντάλγκο: «Η δυσκολότερη μέρα της ζωής μου, περιμένω στο νοσοκομείο να γίνει καλά το παιδί μου»

Ο Σαλβαδόρ Ιντάλγκο έκανε μία ανάρτηση στο Twitter αργά το βράδυ της Τρίτης (20/12) όπου αποκάλυψε πως η υγεία του παιδιού του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο 36χρονος ακραίος του Ολυμπιακού ομολόγησε πως η οικογένειά του περνάει δύσκολες ώρες αφού βρίσκεται στο νοσοκομείο λόγω προβλήματος υγείας του παιδιού του. Μάλιστα στην ανάρτηση αυτή υποστηρίζει πως αυτό οφείλεται εν μέρει και σε ιατρικό λάθος, επειδή ο γιατρός δεν συνταγογράφησε στο παιδί το φάρμα που έπρεπε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ιντάλγκο:

«Σήμερα ήταν η δυσκολότερη μέρα της θητείας μου στην Ελλάδα μέχρι στιγμής. Απλά περιμένω στο νοσοκομείο να γίνει καλύτερα το παιδί μου σύντομα. Το να ανακαλύπτεις πως ο γιατρός δεν έδωσε τη συνταγή για το φάρμακο που χρειαζόμασταν είναι το highlight της κατάστασης αυτής. Ο Θεός να ευλογήσει όλα τα παιδιά του κόσμου με υγεία».

Today was the hardest day I’ve had in greece so far !Just the waiting at the hospital and hoping my kid get better real soon.

Discovering that the Dr didn’t gave prescription for the Medicine WE needed was also the highlight

God blessed all the kids around the world with HEALTH!