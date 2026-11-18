Την πέμπτη του νίκη στις έξι πρώτες αγωνιστικές πέτυχε ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκες» μπορεί να έχασαν σετ αλλά επικράτησαν στη Θεσσαλονίκη της Ελπίδας Αμπελοκήπων με 3-1.

Για ένα σετ, το οποίο και έχασε, δυσκολεύτηκε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ελπίδα Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη. Τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς επικράτησαν με 3-1 (18-25, 9-25, 25-23, 20-25) και πέτυχαν την πέμπτη τους νίκη στις 6 πρώτες αγωνιστικές, με τις νεοφώτιστες να χάνουν το έκτος τους ματς.

Στα του αγώνα οι φιλοξενούμενες πήραν σχετικά άνετα το πρώτο σετ, ενώ στο δεύτερο κυριάρχησαν απόλυτα, κάτι που φαίνεται και από το εμφατικό 9-25. Στο σημείο εκείνο ίσως να νόμιζαν πως θα έφευγαν με άνετη νίκη, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι γηπεδούχες και μείωσαν σε 2-1.

Στο τρίτο και πάλι ο Ολυμπιακός πήρε μια μεγάλη διαφορά, η Ελπίδα θέλησε να αντιδράσει και πάλι, χωρίς όμως να το καταφέρει με τις «ερυθρόλευκες» να παίρνουν τη νίκη.