Άρης – ΑΟ Θήρας 1-3: Σεφτέ στις νίκες με πέρασμα από Μίκρα οι νησιώτισσες
Με 1-3 επικράτησε του Άρη στη Θεσσαλονίκη ο ΑΟ Θήρας, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στη φετινή Volley League γυναικών.
Η ομάδα της Σαντορίνης υπερίσχυσε σε μπλοκ (14-10) και άσσους (6-1) έναντι του Άρη, ενώ είχε τέσσερις διψήφιες αθλήτριες, τις Τάρα Σίζαρ (17), Σιρίνινα (14), Φαγιάντ (15) και Κιουτσιούκη (10).
Από την άλλη πλευρά ο Άρης αγωνίστηκε με απουσίες καθώς έλλειπαν οι Ακουαμπάτα και Ντίμαρ. Για την ομάδα του Άγγελου Αγγελή πρώτες σκόρερ ήταν οι Νεσίμοβιτς και Σζουκς που είχαν από 13 πόντους.
Διαιτητές: Τοσουνίδης, Κουκουμάκας Π., Παρατηρητής: Δεληκωστίδης, Γραμματεία: Αλεξίου Χρυσ..
Διακύμανση:
1ο σετ: 4-8, 8-16, 17-21, 19-25
2ο σετ: 4-8, 10-16, 12-21, 15-25
3ο σετ: 8-5, 16-10, 21-16, 25-23
4ο σετ: 7-8, 14-16, 14-21, 19-25
*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 1 άσσο, 37 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων και του ΑΟ Θήρας προήλθαν από 6 άσσους, 52 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.
Τα σετ: 1-3 (19-25, 15-25, 25-23, 19-25) σε 110′
Α.Σ. ΑΡΗΣ (Άγγελος Αγγελής): Σκουλούδη 6 (3/15 επ., 3 μπλοκ), Νεσίμοβιτς 14 (8/17 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Ξανθοπούλου 1 (1/5 επ.), Λεονταρίδου 3 (2/11 επ., 1 μπλοκ), Αλεξόγλου 8 (8/27 επ., 68% υπ. – 41% άριστες), Σζούτς 13 (12/46 επ., 1 μπλοκ, 60% υπ. – 5% άριστες) / Ντινοπούλου (λ, 53% υπ. – 35% άριστες), Ευθυμιοπούλου (λ), Πούρτιτς 3 (3/19 επ.).
Α.Ο. ΘΗΡΑΣ (Μανώλης Σκουλικάρης): Αντσάντε 1 (1 άσσος), Σίζαρ 17 (15/34 επ., 2 μπλοκ, 55% υπ. – 18% άριστες), Σιρίνινα 14 (10/18 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Φαγιάντ 16 (13/37 επ., 3 μπλοκ, 63% υπ. – 42% άριστες), Κιουτσιούκη 10 (6/14 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Μερτέκη 3 (1/5 επ., 2 μπλοκ) / Γεωργιάδου (λ, 77% υπ. – 18% άριστες), Γενιτσαρίδη 1 (1/7 επ., 25% υπ. – 25% άριστες), Φρίκανο 9 (6/22 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ).
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