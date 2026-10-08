Χαριτωνίδης για την αποχώρησή του από τον Άρη: «Δεν θα μπορούσα να συνεχίσω υπό αυτές τις συνθήκες»

Ο Γιάννης Χαριτωνίδης που αποχώρησε από τον Άρη πριν αρχίσουν οι επίσημε υποχρεώσεις με ποστάρισμά του ανέφερε πως υπό αυτές τις συνθήκες δεν θα μπορούσε να συνεχίσει.

Ο Άρης λίγες μέρες πριν αρχίσει η Volley League Ανδρών, βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς τα πάντα είναι ρευστά. Οι «κίτρινοι» είδαν και τον προπονητή τους, Γιάννη Χαριτωνίδη να αποχωρεί, με τον νεαρό τεχνικό με ανάρτησή του να εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν να φύγει.

Αναλυτικά επισήμανε: «Ήρθα στον Άρη με ένα πρότζεκτ που μου παρουσιάστηκε με πολύ όρεξη, φτιάχτηκε μια ομάδα που πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει και τον κόσμο χαρούμενο και τη διοίκηση. Από εκεί και πέρα, αυτό το πράγμα άλλαξε πριν ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Εξάντλησα κάθε περιθώριο για να βρεθεί μια λύση, γιατί πραγματικά την ομάδα την πίστευα, αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό. Όλα αυτά με ένα μπάτζετ που μου οριοθέτησε η διοίκηση. Υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσα να συνεχίσω. Οτιδήποτε άλλο ακούστηκε ήταν ψευδές. Ήμουν στο γήπεδο πρωί-βράδυ με την ομάδα, αλλά δεν θα μπω σε καφενειακές συζητήσεις. Εύχομαι κάθε επιτυχία στον Άρη».