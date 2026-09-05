Σε μία σημαντική μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Σέρβου διαγώνιου, Ντούσαν Πέτκοβιτς.

Ο ΠΑΟΚ λόγω και της αλλαγής σκυτάλης στα διοικητικά του τμήματος είναι από τις ομάδες που καθυστέρησαν λίγο τις ανακοινώσεις αλλά πλέον γίνονται και αυτές με τους «ασπρόμαυρους» να θέλουν να φτιάξουν ένα όσο γίνεται πιο δυνατό ρόστερ.

Τελευταίο απόκτημα της ομάδας του Βαλάντη Μαμάη είναι ο Σέρβος διαγώνιος, Ντούσαν Πέτκοβιτς. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Ντούσαν Πέτκοβιτς, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένος στις 27/01/1992, ο Ντούσαν Πέτκοβιτς αγωνίζεται ως διαγώνιος και έχει ύψος 200cm.

Ο Ντούσαν Πέτκοβιτς διαθέτει ένα ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό, έχοντας αγωνιστεί σε μερικά από τα ισχυρότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά και με την Εθνική Σερβίας. Στην καριέρα του έχει περάσει, μεταξύ άλλων, από Ερυθρό Αστέρα, AS Cannes, Al Rayyan, Sora, Skra Bełchatów, Projekt Warszawa, Padova και Kuzbass Kemerovo, αποκτώντας παραστάσεις από Σερβία, Γαλλία, Κατάρ, Ιταλία, Πολωνία και Ρωσία.

Τα πρώτα μεγάλα κεφάλαια της καριέρας του γράφτηκαν στη Σερβία, όπου κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα και τρία Σούπερ Καπ, ενώ στη συνέχεια άνοιξε τα φτερά του για μία σπουδαία διεθνή διαδρομή.

Στο Κατάρ κατέκτησε το Emir Cup, ενώ έχει επίσης πανηγυρίσει τίτλους και διακρίσεις σε διαφορετικές χώρες και διοργανώσεις.

Η ποιότητά του αποτυπώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο και στην Ιταλία: αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Serie A1 δύο συνεχόμενες σεζόν, το 2017-18 και το 2018-19, καταγράφοντας 508 και 590 πόντους αντίστοιχα, ενώ και τις δύο χρονιές διακρίθηκε ως κορυφαίος επιθετικός του πρωταθλήματος.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρουσία του με την Εθνική Σερβίας, με την οποία έχει αγωνιστεί σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Μεταξύ των διακρίσεών του βρίσκεται το ασημένιο μετάλλιο στο World League του 2015, ενώ σε επίπεδο αναπτυξιακών Εθνικών ομάδων έχει κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U19, καθώς και μετάλλια σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ηλικιακών κατηγοριών.

Η διαδρομή του Πέτκοβιτς χαρακτηρίζεται από παρουσία σε πρωταθλήματα κορυφαίου επιπέδου. Στην Ιταλία έχει αγωνιστεί επί σειρά ετών στη Serie A1, στην Πολωνία απέκτησε σημαντικές παραστάσεις από την PlusLiga και το CEV Champions League, ενώ ακολούθησε η εμπειρία της ρωσικής Superleague. Ακόμη και στις δύο τελευταίες σεζόν, 2024-25 και 2025-26, συνέχισε να αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας, επιβεβαιώνοντας τη διάρκεια της παρουσίας του στο υψηλότερο επίπεδο.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Ντούσαν Πέτκοβιτς, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα αποτελέσω μέρος μιας τόσο μεγάλης ομάδας όπως ο ΠΑΟΚ, με τόσο σημαντική παράδοση σε ολόκληρο τον αθλητισμό. Θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε η φετινή σεζόν να μείνει αξέχαστη για την εξαιρετική ενέργεια, το πάθος, τη μαχητικότητα και, φυσικά, τα αποτελέσματά μας!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Ντούσαν!».