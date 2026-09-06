Η ενίσχυση του ΠΑΟΚ συνεχίζεται με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να ανακοινώνει την απόκτηση του Ιρανού κεντρικού Μαχντί Τζέλβε.

Ακόμα μία μεταγραφική κίνηση για τον ΠΑΟΚ που συνεχίζει τις ανακοινώσεις. Τελευταία είναι η απόκτηση του Ιρανού κεντρικού, Μαχντί Τζέλβε που στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στην χώρα μας με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ ανδρών, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Μαχντί Τζέλβε, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένος στις 21/05/2001 στο Ιράν, ο Μαχντί Τζέλβε αγωνίζεται ως κεντρικός και έχει ύψος 208cm.

Ο Μαχντί Τζέλβε ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή στο Ιράν, αγωνιζόμενος στη Super League, ενώ στη συνέχεια άνοιξε τα φτερά του για το εξωτερικό.

Τη σεζόν 2023-24 αγωνίστηκε στην Τουρκία με τη Fenerbahçe, έχοντας συμμετοχή τόσο στο τουρκικό πρωτάθλημα όσο και στο Κύπελλο, ενώ την αγωνιστική περίοδο 2024-25 μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Παράλληλα, ο Μαχντί Τζέλβε διαθέτει πλούσια διεθνή εμπειρία με τις Εθνικές Ομάδες του Ιράν. Έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, Volleyball Nations League, Παγκόσμια Πρωταθλήματα U21 και U19, Ασιατικά Πρωταθλήματα και Ασιατικούς Αγώνες, έχοντας κατακτήσει σημαντικές διακρίσεις σε επίπεδο ηλικιακών Εθνικών Ομάδων.

Με ύψος 2,08μ., επίθεση στα 3,70μ. και μπλοκ στα 3,50μ., ο Μαχντί Τζέλβε συνδυάζει δυναμική παρουσία πάνω από το φιλέ, αποτελεσματικότητα στην επίθεση και ποιότητα στο μπλοκ.

«Γνωρίζω πως ο ΠΑΟΚ είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα»

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Μαχντί Τζελβέ, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου: «Η αλήθεια είναι ότι έχω εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας δημιουργήσει φιλίες και γνωρίζοντας το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος. Γνωρίζω ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στον ΠΑΟΚ, και θέλω να τα δώσω όλα ώστε να παίξω το καλύτερο βόλεϊ της καριέρας μου. Λατρεύω την Ελλάδα, την κουλτούρα των ανθρώπων και την συμπεριφορά τους. Εύχομαι μία πετυχημένη σεζόν!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Μαχντί!».