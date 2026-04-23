Επικρατώντας με άνεση του ΖΑΟΝ (3-0) ο Παναθηναϊκός κατέκτησε ακόμα ένα πρωτάθλημα. Δείτε την απονομή στις «πράσινες»!

Η συλλογή πρωταθλημάτων από τον Παναθηναϊκό συνεχίστηκε με τις «πράσινες» να επικρατούν με 3-0 του ΖΑΟΝ και να κάνουν δικό τους το 28ο πρωτάθλημα σύμφωνα με τον Ερασιτέχνη και 27ο σύμφωνα με την ΕΟΠΕ.

Ένα πρωτάθλημα που πανηγυρίστηκε όπως του άξιζε σε ένα κατάμεστο κλειστό του Μετς, καθώς είχε ανακοινωθεί εδώ και μέρες sold out. Αρχικά την αποθέωση γνώρισαν τα κορίτσια του ΖΑΟΝ που κατάφεραν να κάνουν την υπέρβαση φτάνοντας σε τελικό μετά από 45 χρόνια.

Στην συνέχεια όταν υπήρξε η απονομή έγινε χαμός με την Πέννυ Ρόγκα να σηκώνει την κούπα ψηλά και να ακούει όλο τον κόσμο να φωνάζει το όνομά της. Μεγάλες στιγμές για ένα τμήμα που έχει κατακτήσει τα περισσότερα πρωταθλήματα.