ΠΑΣΑΠΠ: «Ώρα για το επόμενο βήμα προς τον επαγγελματισμό και την ισότητα»

Ο ΠΑΣΑΠΠ με ανακοίνωση του, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για ισότητα στον αθλητισμό.

Λίγο μετά το φινάλε της σεζόν στη Volley League Γυναικών, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβόμενων Πετοσφαιριστών (ΠΑΣΑΠΠ) εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία κάνει λόγο για την «επιτακτική» ανάγκη για ισότητα στον αθλητισμό, τονίζοντας παράλληλα τις δράσεις και τις ενέργειες που θα κάνει ο Σύνδεσμος από την πλευρά του, ώστε να γίνει δημόσια διαβούλευση επί του ζητήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΑΠΠ:

Η φετινή Volleyleague Γυναικών αποτέλεσε έναν πραγματικό αγωνιστικό μαραθώνιο, διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων από την έναρξη έως και τον τελευταίο πόντο της διοργάνωσης.

Το πρωτάθλημα χαρακτηρίστηκε από υψηλό επίπεδο και έντονο ανταγωνισμό, με την ανάδειξη νέων αθλητριών και ομάδων που αναδιαμόρφωσαν το σκηνικό των διακρίσεων και επιβεβαίωσαν τη δυναμική εξέλιξη του αθλήματος.

Οι συνθήκες λειτουργίας στην πλειονότητα των ομάδων κινούνται σε θετική κατεύθυνση, γεγονός που συνιστά σημαντική πρόοδο. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις όπου απαιτείται ουσιαστική βελτίωση. Η αναβάθμιση των συνθηκών αυτών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συνολική ανάπτυξη του ελληνικού βόλεϊ Γυναικών.

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη η Volleyleague Γυναικών να αποκτήσει πλήρως επαγγελματικό χαρακτήρα. Δεν υπάρχει περιθώριο για ακόμη μία χαμένη χρονιά. Οφείλουμε να διαφυλάξουμε και να ενισχύσουμε το δημοφιλέστερο και πολυπληθέστερο ομαδικό άθλημα γυναικών στη χώρα μας, επιδιώκοντας παράλληλα να πρωτοπορήσουμε στην προώθηση της ισότητας των φύλων στον αθλητισμό.

Οι αθλήτριες, πολλές εκ των οποίων υπηρετούν ή θα υπηρετήσουν στο μέλλον την Εθνική Ομάδα, αξίζουν να αγωνίζονται σε ένα πραγματικά οργανωμένο πρωτάθλημα, υπό καθεστώς επαγγελματισμού, ασφάλισης και αξιοπρεπών συνθηκών, αντάξιων της προσφοράς και της προσπάθειάς τους.

Ως ΠΑΣΑΠΠ, θα συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις πρωτοβουλίες μας, προχωρώντας σε ανοικτό και ουσιαστικό διάλογο με την Πολιτεία, τα σωματεία, τους αρμόδιους φορείς και την επιστημονική κοινότητα. Στόχος μας είναι η διαμόρφωση ενός σταθερού και βιώσιμου πλαισίου, που θα διασφαλίσει το επαγγελματικό μέλλον του ελληνικού βόλεϊ Γυναικών.