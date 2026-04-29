Μια φοβερή Ελπίδα Αμπελοκήπων επικράτησε με 3-0 των Αμαζόνων, έκανε το 2-1 στις νίκες και επέστρεψε στην Volley League Γυναικών μετά από 9 χρόνια.

Επιστροφή στην Volley League Γυναικών μετά από 9 χρόνια για την Ελπίδα Αμπελοκήπων. Οι «πράσινες» της Θεσσαλονίκης επικράτησαν με 3-0 (25-19, 25-15, 25-11) των Αμαζόνων στον τρίτο τελικό των Play Offs και κάνοντας το 2-1 στις νίκες πήραν και το εισιτήριο για την μεγάλη κατηγορία.

Η Ελπίδα επιστρέφει στη Volley League Γυναικών μετά τη σεζόν 2016-17, όταν είχε καταλάβει την 11η θέση και υποβιβάστηκε στην Pre League Γυναικών. Πρόκειται για δικαίωση της ομάδας του Στέλιου Κουτουνίδη, που τα τελευταία χρόνια προσπαθούσε να πετύχει την άνοδο και τελικά τα κατάφερε.

Οι Αμαζόνες πάλεψαν από την αρχή της σεζόν για την δική τους επιστροφή στη Volley League γυναικών, όμως η δύναμη της έδρας έπαιξε το ρόλο της στα πλέι οφ και η Ελπίδα μέσα σε κατάμεστες κερκίδες ήταν αυτή που πανηγύρισε την άνοδο.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Δημητρίου, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Ψύχου, Βασδέκης.

Τα σετ: 3-0 (25-19, 25-15, 25-11)

Α.Σ. ΕΛΠΙΣ (Στέλιος Κουτουνίδης): Κώστογλου, Παπάζογλου, Αργυρίου, Τριλυράκη, Παπαθανασίου, Γουγούση / Θεοδοσίου (λ), Καϊτετζίδου (λ).

Α.Ο.Ν. ΑΜΑΖΟΝΕΣ (Δημήτρης Μαρκάκης): Θεοδωράκη, Θάνου, Μπαχλάβα, Κομίνη, Νταφοπούλου, Παπακωνσταντίνου / Τζαφέρη (λ), Αθανασοπούλου (λ), Ντιγριντάκη.

Pre League Γυναικών – Πλέι οφ θέσεις 2-3

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Α.Σ. Ελπίς – Α.Ο.Ν. Αμαζόνες 3-1 (25-23, 23-25, 25-10, 25-21)

Σάββατο 25 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Α.Ο.Ν. Αμαζόνες – Α.Σ. Ελπίς 3-1 (25-20, 23-25, 25-12, 25-13)

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας

Α.Σ. Ελπίς – Α.Ο.Ν. Αμαζόνες 3-0 (25-19, 25-15, 25-11)