Η Μελίνα Εμμανουηλίδου δεν θα φοράει και την επόμενη σεζόν τη φανέλα του Ολυμπιακού, αποχωρώντας από την ομάδα του Πειραιά έπειτα από επτά χρόνια.

Μετά από επτά χρόνια, Ολυμπιακός και Μελίνα Εμμανουηλίδου ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους, με την Ελληνίδα κεντρική να φεύγει από τις «ερυθρόλευκες» έχοντας κατακτήσει τρία πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα και ένα Super Cup.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Η Μελίνα Εμμανουηλίδου ολοκλήρωσε την λαμπρή πορεία της στο βόλεϊ και «έκλεισε» έναν «κύκλο» γεμάτο επιτυχίες, αφοσίωση και ήθος. Μια σπουδαία αθλήτρια, μια ηγετική φυσιογνωμία, ένας ξεχωριστός άνθρωπος, που τίμησε τη φανέλα του Ολυμπιακού μας με πάθος και αξιοπρέπεια.

Επτά χρόνια μαζί, κατακτήσαμε τρία πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα και ένα Super Cup Ελλάδας, ζήσαμε μεγάλες στιγμές στην Ευρώπη!

Μελίνα, σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στον Ολυμπιακό και στο ελληνικό βόλεϊ. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. Είσαι παράδειγμα για τις νέες αθλήτριες, για τις επόμενες γενιές.

Για πάντα κομμάτι της οικογένειάς μας.

Εις το επανιδείν!

Η δήλωση της Μελίνας Εμμανουηλίδου

"Ήρθε η στιγμή να κλείσει αυτός ο κύκλος. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά και σε βάθος χρόνου στις ομάδες που έχω περάσει, στις συμπαίκτριες μου, τους προπονητές και όσους στήριξαν αυτή τη διαδρομή. Στους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου, όλα αυτά τα χρόνια εκτός γηπέδου, στην οικογένειά μου και στον άνθρωπό μου, που χωρίς την στήριξη του δεν θα ήταν το ίδιο. Κρατάω τις όμορφες στιγμές, τις εμπειρίες και όσα έμαθα, μέσα κι έξω από το γήπεδο. Ηταν ένα όμορφο ταξίδι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς"».