Κιαπίνι: «Μετά το πρώτο σετ οι αθλήτριές μου ήταν καταπληκτικές» (vid)

Ο Παναθηναϊκός πήρε τεράστιο προβάδισμα τίτλου επικρατώντας με 3-1 του ΖΑΟΝ στο Ζηρίνειο και έκανε το 2-0 στις νίκες. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Δεν είχε καμία σχέση το σημερινό ματς με αυτό του Μετς. Στο πρώτο σετ δεν παρουσιαστήκαμε καθόλου, αλλά στη συνέχεια οι αθλήτριες μου ήταν καταπληκτικές και έδειξαν τη σοβαρότητα τους, ειδικά όσες ήρθαν από τον πάγκο. Συγχαρητήρια στον ΖΑΟΝ αλλά και στις δικές μου αθλήτριες που μόλις ανεβάσαμε στροφές έδειξαν ότι μπορούν να κυνηγήσουν και να τελειώσουν όλες τις φάσεις».