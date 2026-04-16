Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε τους φετινούς τελικούς της Volley League Γυναικών με τις «πράσινες» να επικρατούν με 3-0 του ΖΑΟΝ και να κάνουν το 1-0 στις νίκες, με τον τίτλο θυμίζουμε να κρίνεται στις 3.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα στον οποίο στα δύο πρώτα σετ τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι κυριάρχησαν απόλυτα, ενώ στο τρίτο αυτά του Μπάμπη Μυτσκίδη αντέδρασαν και πάλεψαν και με το παραπάνω, ωστόσο δεν απέφυγαν την ήττα.