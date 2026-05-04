Μαμάης: « Αυτό που θέλουμε είναι να ξαναέρθουμε σε αυτό το γήπεδο»

Οι δηλώσεις των Βαλάντη Μαμάη και Μενέλαου Κοκκινάκη μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο του τρίτου τελικού της Novibet Volley League των ανδρών.

Πιο συγκεκριμένα ο Βαλάντης Μαμάης μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό: «Ήταν σήμερα μια πολύ καλή ευκαιρία να σπάσουμε την έδρα και να περάσουμε μπροστά στις νίκες. Μόνο στο τέταρτο σετ δεν φανήκαμε ανταγωνιστικοί. Μας πίεσε πολύ ο Παναθηναϊκός στο σέρβις. Το ξέραμε ότι θα συμβεί αυτό. Παρόλα αυτά, δείξαμε το καλύτερο μας πρόσωπο στην περισσότερη διάρκεια του αγώνα.

Αυτό που θέλουμε, είναι να ξανά έρθουμε σε αυτό το γήπεδο και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Στο σημερινό παιχνίδι, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η τύχη αλλά και οι λεπτομέρειες που έκριναν την έκβασή του. Στο τέλος, και ενώ ήμασταν μπροστά με 2-1 στα σετ, καταλήξαμε να χάνουμε το παιχνίδι».

Για την συνέχεια είπε: «Θα δούμε τα λάθη μας, θα δουλέψουμε πάνω σε αυτά και σίγουρα θα προσπαθήσουμε στην έδρα μας να πάρουμε τη νίκη και να ξανά βρεθούμε σε αυτό το γήπεδο για να διεκδικήσουμε τον τίτλο».

Ο Μενέλαος Κοκκινάκης από την άλλη είπε: «Σήμερα ήταν μια χαμένη ευκαιρία, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Κάναμε στο τέλος μερικά λάθη, πίεσε και ο Παναθηναϊκός στο σέρβις, και έτσι δεν καταφέραμε να σπάσουμε την έδρα και να περάσουμε μπροστά στις νίκες.

Πλέον, προχωράμε, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι και θα παλέψουμε όσο μπορούμε ώστε να ξαναέρθουμε εδώ! Φυσικά, αισθανόμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε τον τίτλο στα 100 χρόνια του συλλόγου και για αυτό, άλλωστε, παίζουμε. Αυτό θέλουμε να αποδείξουμε.

Μπορεί να είμαστε πίσω με 2-1 στις νίκες, αλλά πρέπει να βρούμε ξανά τη δύναμη και το Σάββατο, στην έδρα μας, να φέρουμε τη σειρά στα ίσα».