Κιαπίνι: «Μπήκαμε με απίστευτη θέληση και τσαμπουκά» (vid)

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού, Αλεσάντρο Κιαπίνι στάθηκε στην θέληση και στον τσαμπουκά που έβγαλαν οι παίκτριές του από το ξεκίνημα του πρώτου τελικού με τον ΖΑΟΝ.

Χωρίς να συναντήσει το παραμικρό πρόβλημα ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 του ΖΑΟΝ και έκανε το 1-0 στην σειρά των τελικών. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Αλεσάντρο Κιαπίνι μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Από το πρώτο κιόλας σετ μπήκαμε με απίστευτη θέληση, τσαμπουκά και αυτοσυγκέντρωση για να κάνουμε το 1-0. Είχαμε μία πολύ καλή εμφάνιση, κάθε αθλήτρια ήταν εκεί που έπρεπε και αν δεν ήταν έτρεχε να καλύψει τη συναθλήτρια της. Βγάζαμε δύναμη σε όλες τις φάσεις και θέλω να συγχαρώ τις αθλήτριες μου. Το ματς της Κυριακής θα είναι εντελώς διαφορετικό, ο ΖΑΟΝ έχει αθλήτριες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Από πλευράς μας περιμένω αντίστοιχη παρουσία».

Γουάιτ: «Στο δεύτερο παιχνίδι ο ΖΑΟΝ θα έχει την εικόνα που είχε στο τρίτο σετ»

Η ακραία του Παναθηναϊκού Μικάγια Γουάιτ είπε: «Πιστεύω ότι πιέσαμε πάρα πολύ στο σερβίς μας και κρατήσαμε υψηλό επίπεδο και ρυθμό και διατηρήσαμε τον ρυθμό μας. Για αυτό ήταν αγώνας που έληξε 3-0, αν και στο τρίτο σετ ξεκίνησαν να πιέζουν. Πιστεύω ότι στο δεύτερο ματς ο ΖΑΟΝ θα έχει την εικόνα που είχε στο τρίτο σετ. Το μεγάλο μας όπλο φέτος είναι το βάθος που έχουμε. Μπορεί οποιοσδήποτε να έρθει και να αλλάξει την εικόνα και αυτό κάνει τις υπόλοιπες ομάδες να δυσκολεύονται να μας διαβάσουν. Αυτό θα συνεχίσει να μας βοηθάει».