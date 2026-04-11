ΖΑΟΝ: Πίστεψε στο πλάνο, στήριξε τον προπονητή και έκανε το θαύμα!

Ο ΖΑΟΝ συνεχίζει να εκπλήσσει τους πάντες ανεβάζοντας συνεχώς τον πήχη με αποκορύφωμα την πρόκριση στον τελικό. Μια πρόκριση που ήρθε γιατί η ομάδα της Κηφισιάς πίστεψε στο πλάνο, στήριξε τον προπονητή και ανταμείφθηκε και με το παραπάνω. Γράφει ο Φώτης Καρακούσης.

Η αλήθεια είναι πως αν κάποιος έλεγε πως το φετινό πρωτάθλημα της Volley League Γυναικών θα το διεκδικούσαν ο Παναθηναϊκός με τον ΖΑΟΝ, το λιγότερο που θα τον έλεγαν θα ήταν άσχετο με το άθλημα. Όχι φυσικά για την πρώτη ομάδα, αλλά για την δεύτερη, καθώς ναι μεν το συγκρότημα της Κηφισιάς είχε δείξει καλά δείγματα στην επιστροφή του στην μεγάλη κατηγορία, αλλά δεν έδειχνε ικανό να ξεπεράσει εμπόδια όπως ο Ολυμπιακός που μην ξεχνάμε πως πέρσι είχε κατακτήσει τα πάντα εντός συνόρων, ενώ φυσικά στην εξίσωση είχε μπει για τα καλά και ο φοβερός Πανιώνιος που έγραψε την δική του ιστορία κατακτώντας Κύπελλο και Σούπερ Καπ.

Και όμως αυτό που έδειχνε από δύσκολο έως αδύνατο, έχει γίνει ήδη πραγματικότητα. Η ομάδα του Μπάμπη Μυτσκίδη θα παλέψει απέναντι στο «τριφύλλι» για το πρώτο της πρωτάθλημα μετά το 1981. Ο ΖΑΟΝ ξεκίνησε φουριόζος την φετινή χρονιά και η αλήθεια είναι πως προσωπικά θεωρούσα πως η ομάδα αυτή θα πάλευε με αξιώσεις για να βρεθεί στην τετράδα. Ωστόσο μετά τον πρώτο γύρο έκανε μια κοιλιά, αρκετά μεγάλη θα λέγαμε και έμεινε πίσω, φτάνοντας να τερματίσει στην 7η θέση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Δεν κινδύνεψε να μείνει εκτός οκτάδας, δεν κινδύνεψε να βρεθεί και στην όγδοη θέση, αλλά σίγουρα η εικόνα, όχι μόνο η βαθμολογική συγκομιδή, δεν ήταν αυτή που όλοι περιμέναμε βλέποντας την ομάδα αυτή στο ξεκίνημα της Volley League.

Κακά τα ψέματα με τέτοια κοιλιά το εύκολο και ουσιαστικά αυτό που κάνουν οι ομάδες, όχι μόνο στην χώρα μας, αλλά και στα περισσότερα πρωταθλήματα, ήταν να υπάρξει αποχώρηση προπονητή. Στο κάτω κάτω αν αυτό γινόταν κανείς δεν μπορεί να έλεγε πως ήταν κακή απόφαση, καθώς όλοι κρίνονται εκ' του αποτελέσματος. Αυτός θεωρώ πως είναι και ο εύκολος δρόμος, καθώς όπως λέμε συχνά στον αθλητισμό, είναι πως πιο εύκολα αλλάζεις έναν προπονητή, παρά την ομάδα (παίκτες, παίκτριες). Οι άνθρωποι του ΖΑΟΝ ωστόσο προτίμησαν τον δύσκολο δρόμο, αυτόν την στήριξης στο πλάνο που είχαν φτιάξει μαζί με τον προπονητή και εκ του αποτελέσματος πάντα, δικαιώθηκαν και με το παραπάνω.

Η αρχή έγινε με τα ματς με τον Ολυμπιακό, όταν απέναντι στην ομάδα που πέρσι κατέκτησε τα πάντα εντός συνόρων, αλλά και φέτος έφτασε ως τα Play Offs του Champions League, ο ΖΑΟΝ έκανε την πρώτη μεγάλη έκπληξη παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά. Εκεί η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι περίμεναν πως θα έβρισκε απέναντι τον εξαιρετικό φέτος Πανιώνιο, αλλά σε μια Volley League γεμάτη εκπλήξεις, η ΑΕΚ είχε καταφέρει να αποκλείσει τις «κυανέρυθρες». Απέναντι στην Ένωση τα κορίτσια του Μπάμπη Μυτσκίδη πέτυχαν δύο πραγματικά σπουδαίες ανατροπές.

Και στα δύο παιχνίδια, τόσο στο Ολυμπιακό Χωριό, όσο και στο Ζηρίνειο, βρέθηκαν πίσω με 2-0, αλλά όχι μόνο δεν κατέθεσαν τα όπλα, αλλά πήραν ισάριθμες τεράστιες νίκες και από την ερχόμενη Πέμπτη θα παλέψουν για το απόλυτο θαύμα, να πάρουν το πρωτάθλημα απέναντι στον Παναθηναϊκό που κατά γενική ομολογία έχει παίξει φέτος το καλύτερο και με διάρκεια, βόλεϊ στην κατηγορία. Χωρίς το παραμικρό άγχος γιατί ήδη η χρονιά είναι απόλυτα πετυχημένη, καθώς πέτυχε δύο επικές προκρίσεις και με μειονέκτημα έδρας, θα παλέψει για κάτι που ξεκινώντας αυτή τη νέα προσπάθεια με τη νέα διοίκηση, φαινόταν ως θαύμα, από τόσο νωρίς.

Ο Παναθηναϊκός φυσικά και είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά και οι «πράσινες» βλέπουν πως αν δεν δώσουν το 100% των δυνατοτήτων τους μπορούν να κινδυνέψουν και να την πατήσουν όπως την πάτησε ο Ολυμπιακός, από έναν ΖΑΟΝ που όλοι στην ομάδα πίστεψαν από το καλοκαίρι σε ένα πλάνο, το στήριξαν όταν η μία ήττα διαδεχόταν την άλλη και ήδη μπορούν να θεωρούν πως έχουν δικαιωθεί, ότι και να γίνει στα παιχνίδια με την ομάδα που έχει τα περισσότερα πρωταθλήματα στο άθλημα αυτό. Εμείς πάλι περιμένουμε να δούμε μεγάλα παιχνίδια όπως έχουμε δει φέτος στο καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων πολλών χρόνων.

Ένα πρωτάθλημα γεμάτο μεγάλες εκπλήξεις, γεμάτο συγκινήσεις που σίγουρα μας έχει ανοίξει την όρεξη και για την συνέχεια. Η Volley League Γυναικών έχει αφήσει πίσω της τα δύσκολα χρόνια και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία, καθώς υπάρχουν ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ο ΖΑΟΝ, ο Ολυμπιακός, ο Πανιώνιος, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο ΑΟ Θήρας που συνεχώς το ανεβάζουν επίπεδο με τις κινήσεις που ήδη έχουν κάνει, αλλά και θα κάνουν το προσεχές μέλλον με το βόλεϊ γυναικών να γίνεται και στην πράξη ο «βασιλιάς» του γυναικείου αθλητισμού στην χώρα μας...

ΥΓ: Στα 17 της κάνει πραγματικά σπουδαία πράγματα. Φυσικά μιλάμε για την Ελπίδα Τικμανίδου που έχει βαλθεί να τρελάνει κόσμο. Πραγματικά αν συνεχίσει να δουλεύει με τον ίδιο ρυθμό, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μείνει τα επόμενα χρόνια στην χώρα μας και να μην πάει σε Ιταλία ή Τουρκία.

