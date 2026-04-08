ZAON - AEK 3-2: Έκανε τεράστια ανατροπή και προκρίθηκε στους τελικούς
Αν και βρέθηκε με 2-0 πίσω, αλλά ο ΖΑΟΝ ανέτρεψε το σκορ (3-2 σετ)) κόντρα στην ΑΕΚ και με δεύτερη νίκη στο ζευγάρι προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League γυναικών.
Μία ιστορική στιγμή έλαβε χώρα στο Ζηρίνειο, όπου ο ΖΑΟΝ προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League γυναικών μετά από 45 χρόνια. Πετυχαίνοντας μία τεράστια ανατροπή από 2-0 σετ, η ομάδα της Κηφισιάς επικράτησε με 3-2 (21-25, 22-25, 25-21, 25-18, 25-20, 15-9) της ΑΕΚ για να κάνει 2-0 στο ζευγάρι των ημιτελικών.
@Photo credits: INTIME
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.