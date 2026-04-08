Αν και βρέθηκε με 2-0 πίσω, αλλά ο ΖΑΟΝ ανέτρεψε το σκορ (3-2 σετ)) κόντρα στην ΑΕΚ και με δεύτερη νίκη στο ζευγάρι προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League γυναικών.

Μία ιστορική στιγμή έλαβε χώρα στο Ζηρίνειο, όπου ο ΖΑΟΝ προκρίθηκε στους τελικούς της Volley League γυναικών μετά από 45 χρόνια. Πετυχαίνοντας μία τεράστια ανατροπή από 2-0 σετ, η ομάδα της Κηφισιάς επικράτησε με 3-2 (21-25, 22-25, 25-21, 25-18, 25-20, 15-9) της ΑΕΚ για να κάνει 2-0 στο ζευγάρι των ημιτελικών.

