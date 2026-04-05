Παρότι βρέθηκε πίσω με 2-0 ο ΖΑΟΝ έβγαλε απίστευτη αντίδραση και επικρατώντας με 3-2 της ΑΕΚ εκτός έδρας πήρε προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό της Volley League Γυναικών.

Το ένα θαύμα μετά το άλλος πετυχαίνει ο εκπληκτικός ΖΑΟΝ. Η ομάδα της Κηφισιάς μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού και την πρόκριση στα ημιτελικά της Volley League, συνεχίζει με το πόδι πατημένο στο γκάζι. Τα κορίτσια του Μπάμπη Μυτσκίδη παρότι έχαναν με 2-0 από την ΑΕΚ στο κλειστό του Ολυμπιακού Χωριού, επικράτησαν με 3-2 (25-23, 27-25, 12-25, 25-27, 12-15) και έκαναν το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζονται για να προκριθεί στον τελικό.

Την Μεγάλη Τετάρτη που θα διεξαχθούν οι δεύτερες αναμετρήσεις αν κερδίσει ο ΖΑΟΝ στο Ζηρίνειο και κάνει το 2-0 παίρνει την πρόκριση, ενώ αν η ΑΕΚ καταφέρει να πάρει τη νίκη και να ισοφαρίσει τα πάντα θα κριθούν σε τρίτο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην έδρα της Ένωσης.

Στα του αγώνα με εξαίρεση το τρίτο σετ που πήραν με ευκολία οι φιλοξενούμενες είδαμε ένα σπουδαίο ντέρμπι που πραγματικά κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Οι «κιτρινόμαυρες» κατάφεραν να κάνουν το 2-0 και να πάρουν προβάδισμα. Οι φιλοξενούμενες δεν κατέθεσαν τα όπλα όμως και με αντεπίθεση διαρκείας όχι μόνο ισοφάρισαν αλλά πήραν και το τάι μπρέικ πετυχαίνοντας μια μεγάλη νίκη.

*Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 6 άσους, 62 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 19 λάθη αντιπάλων ενώ του ΖΑΟΝ από 11 άσους, 69 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων

ΑΕΚ (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 9 (4/13 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Βάλκοβα 7 (2/3 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Ντιούφ 20 (18/42 επ., 2 άσοι, 27% υπ. – 15% άριστες), Καββαδία 10 (5/13 επ., 1 άσος, 4 μπλοκ), Γιουζγκέντς 18 (17/53 επ., 1 μπλοκ), Κυπαρίσση 16 (14/47 επ., 2 μπλοκ, 64% υπ. – 45% άριστες) / Ξηντάρα (λ., 64% υπ. – 48% άριστες), Κλέπκου, Μπουρτέα 2 (2/3 επ., 73% υπ. – 27% άριστες)

ΖΑΟΝ (Μπάμπης Μυτσκίδης): Γιώτα 9 (5/13 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Τικμανίδου 26 (25/60 επ., 1 άσος, 59% υπ. – 44% άριστες), Αλεξάκου 14 (13/44 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. – 19% άριστες), Γράβαρη 11 (7/12 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Κοβαλέφσκα 7 (2/3 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ) / Μπελιά (λ., 67% υπ. – 33% άριστες), Νικόλοβα (67% υπ. – 50% άριστες), Τεϊσέιρα (0/3 επ.)

Volley League Γυναικών – Πλέι οφ θέσεις 1-4

Κυριακή 5 Απριλίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Α.Ε.Κ. – Ζ.Α.Ο.Ν. 2-3 (25-23, 27-25, 12-25, 25-27, 12-15)

Γυμναστήριο Μετς, 21.30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Θήρας

Διαιτητές: Νικάκης, Βελώνης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατερλή, Παρατηρητής: Ράπτης, Επόπτες: Γεώργας, Νικολάου, Γραμματεία: Μισιάκα.

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Γυμναστήριο Ζηρινείου, 19.00: Ζ.Α.Ο.Ν. – Α.Ε.Κ. (1-0 νίκες)

Γυμναστήριο ΔΑΠΠΟΣ Σαντορίνης, 19.30: Α.Ο. Θήρας – Παναθηναϊκός Α.Ο.

Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Γυμναστήριο Ολυμπιακού Χωριού, -: Α.Ε.Κ. – Ζ.Α.Ο.Ν.

Γυμναστήριο Μετς, -: Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Θήρας