Στην Ελλάδα παρέμεινε η Ίλκα Βαν Ντε Βίβερ με την Βελγίδα πασαδόρο μετά τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει την καριέρα της στην ΑΕΚ.

Μεταγραφικές κινήσεις όσον αφορά το βόλε ϊ δεν είχαμε μόνο στην Novibet Volley League, αλλά και στην Volley League Γυναικών. Η ΑΕΚ που έχει μπει δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι ανακοίνωσε την απόκτηση της 33χρονης Βελγίδας πασαδόρου, Ίλκα Βαν Ντε Βίβερ που φέτος αγωνιζόταν στον ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Ίλκα Βαν Ντε Βίβερ. Η 33χρονη (26/01/1993) Βελγίδα πασαδόρος, ύψους 1.80 μ., υπέγραψε το συμβόλαιό της και εντάσσεται στο δυναμικό της γυναικείας ομάδας Βόλεϊ του Συλλόγου.

Η Ίλκα Βαν Ντε Βίβερ ξεκίνησε την επαγγελματική της καριέρα από την Asterix Kieldrecht, όπου αγωνίστηκε από το 2009 έως το 2012, κατακτώντας συνολικά 3 Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα, 1 Σούπερ Καπ, ενώ ήταν φιναλίστ στον Τελικό του Challenge Cup 2010. Ακολούθησε μία τριετία στη Γαλλία και την RC Cannes (2012-2015), όπου πανηγύρισε 3 Πρωταθλήματα, 2 Κύπελλα, ενώ αγωνίστηκε στα Προημιτελικά Champions League.

Τη διετία 2017-2019 αγωνίστηκε στην Μπουντεσλίγκα για λογαριασμό της Rote Raben Vilsbiburg, ενώ μετακόμισε στη Ρουμανία για λογαριασμό της Targoviste (2019-2021). Επέστρεψε στη Γερμανία, κατακτώντας το νταμπλ με την Allianz Stuttgart, ενώ έφτασε έως τον Τελικό του CEV Women’s Cup (2021-2022).

Το πρώτο μισό της σεζόν 2022-23 αγωνίστηκε στην τουρκική Sigorta Shop, ενώ το υπόλοιπο την βρήκε να επιστρέφει στην Targoviste. Τη σεζόν 2023-24 κατέκτησε το Πρωτάθλημα Ρουμανίας με την Βολουντάρι.

Την τελευταία διετία φορούσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Είναι διεθνής με την Εθνική Βελγίου, έχοντας πανηγυρίσει το ασημένιο μετάλλιο στο European Golden League το 2023 και το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2023.

«Η ΑΕΚ είναι μια νέα μεγάλη πρόκληση»

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Ίλκα Βαν Ντε Βίβερ δήλωσε στο aek.gr: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα αγωνιστώ για μία ακόμα χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί κατά τη γνώμη μου το επίπεδο ανεβαίνει κάθε χρόνο. Όσον αφορά στη μεταγραφή μου στην ΑΕΚ, είναι μια νέα μεγάλη πρόκληση. Θέλω πολύ να γράψουμε ιστορία με αυτή τη φανέλα. Σε προσωπικό επίπεδο, στόχος μου για αυτή τη σεζόν είναι να αποδίδω κάθε φορά καλύτερα, ώσπου να φθάσουμε στο στόχο μας. Να αναπτύξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το επίπεδό μας ως ομάδα. Οι τίτλοι θα κριθούν μόνο στο τέλος της σεζόν, επομένως είναι σημαντικό να χτίσουμε τις βάσεις από την αρχή. Ευχαριστώ τους ανθρώπους της ΑΕΚ για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου».

Ίλκα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».