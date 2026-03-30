Σε πετυχημένη επέμβαση στον χιαστό υποβλήθηκε η Ξ¨ενια Κακουράτου με τον Πανιώνιο να εύχεται περαστικά στην λίμπερο της ομάδας.

Η Ξένια Κακουράτου ήταν η μεγάλη άτυχη της χρονιάς για τον Πανιώνιο με την λίμπερο της ομάδας να παθαίνει ρήξη χιαστού. Την Δευτέρα υποβλήθηκε σε εγχείρηση με την ομάδα της Νέας Σμύρνης να αναφέρει τα εξής: «Η Ξένια Κακουράτου υποβλήθηκε με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση, μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη. Όλα εξελίχθηκαν ομαλά και πλέον ξεκινά η διαδικασία της αποκατάστασής της.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον χειρούργο ορθοπεδικό κ. Καραχάλιο, καθώς και στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, για την άριστη φροντίδα και τη στήριξη που παρείχαν.

Ξένια, σου ευχόμαστε περαστικά και γρήγορη ανάρρωση. Σε περιμένουμε να επιστρέψεις ακόμα πιο δυνατή!».