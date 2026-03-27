Μεγάλη ατυχία για την Ξένια Κακουράτου με την λίμπερο του Πανιωνίου να τραυματίζεται σοβαρά στην προπόνηση και να χάνει το υπόλοιπο της χρονιάς.

Άσχημα τα νέα αναφορικά με τον τραυματισμό της Ξένιας Κακουράτου. Η λίμπερο του Πανιωνίου τραυματίστηκε στην πρωινή προπόνηση της Τετάρτης και από την πρώτη στιγμή υπήρχαν φόβοι πως θα είναι κάτι σοβαρό. Δυστυχώς αυτοί οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν καθώς μετά τις απαραίτητες εξετάσεις που έκανε διαπιστώθηκε πως υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει την υπόλοιπη χρονιά, αλλά και μέρος της επόμενης που έρχεται.

Η άτυχη παίκτρια θα χειρουργηθεί την Δευτέρα στο Ιατρικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου από τον γιατρό της ομάδας Γιώργο-Γρηγόρη Καραχάλιο και φυσικά όλοι ευχόμαστε να γυρίσει ακόμα πιο δυνατή στους αγωνιστικούς χώρους.

Όσον αφορά την παίκτρια που θα πάρει την θέση της στην αποστολή των «κυανέρυθρων», αυτή θα είναι η Λίνα Κονατσιώτη η οποία πέρσι ήταν βασική κεντρική της Εθνικής U16, αλλά ο Πανιώνιος την γύρισε σε ακραία λόγω της ικανότητάς της στην υποδοχή. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης δείχνει πως έχει ρίξει βάρος στις ακαδημίες και θέλει να ανεβάζει παίκτριες και στόχος είναι να το κάνει και στο μέλλον.