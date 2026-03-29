Τικμανίδου: «Δεν το περιμέναμε αλλά μέσα στο γήπεδο όλα γίνονται» (vid)

Η Ελπίδα Τικμανίδου δεν μπορούσε να κρύψει τον ενθουσιασμό της για την μεγάλη πρόκριση του ΖΑΟΝ επί του Ολυμπιακού και στις δηλώσεις της ανέφερε πως δεν το περίμενε αλλά μέσα στο γήπεδο όλα γίνονται.

Με την 17χρονη Ελπίδα Τικμανίδου να κάνει ακόμα ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ο ΖΑΟΝ επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-0 και πήρε μεγάλη πρόκριση στον ημιτελικό της Voolley League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης η Ελληνίδα ακραία που είχε 14 πόντους με 3 άσους δεν έκρυψε πως δεν το περίμενε αλλά στο γήπεδο όλα γίνονται.

Αναλυτικά η Τικμανίδου μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ ανέφερε τα εξής: «Αυτή την ομάδα είναι λες και την έχουμε χτίσει ξανά από το μηδέν. Χαρήκαμε πέρυσι με την άνοδο, η φετινή περίοδος ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε, αλλά μέσα στο γήπεδο όλα γίνονται. Είναι μία δικαίωση για εμάς, μπαίνουμε στο γήπεδο και αποδεικνύουμε ποιες είμαστε. Παίχτηκαν δύο πολύ ωραίοι αγώνες, κάναμε πολύ καλές εμφανίσεις και δικαιωθήκαμε».