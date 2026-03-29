Την παραμονή του στην Volley League Γυναικών εξασφάλισε ο Άρης με τις «κίτρινες» νε επικρατούν του Μίλωνα με 3-0 και να κάνουν το 2-0 στις νίκες. Δεύτερη ευκαιρία για τις «πράσινες» που θα παίξουν κόντρα στο Μαρκόπουλο την σωτηρία τους.

Στην Volley League Γυναικών θα είναι και την επόμενη χρονιά ο Άρης. Οι «κίτρινες» επικράτησαν με 3-0 (25-14, 25-18, 25-16) του Μίλωνα για τα Play Out και κάνοντας το 2-0 στην σειρά έμειναν στην κατηγορία. Όσον αφορά την ομάδα της Νέας Σμύρνης θα έχει μια δεύτερη ευκαιρία για να σωθεί, καθώς θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας το Μαρκόπουλο που τερμάτισε στην 11η θέση. Και η σειρά αυτή θα κριθεί στις δύο νίκες και όποια ομάδα τις φτάσει πρώτη θα σωθεί και η άλλη θα υποβιβαστεί.

Στα του αγώνα που διεξήχθη στο κλειστό της Μίκρας οι γηπεδούχες ήταν ανώτερες κάτι που φάνηκε και από την διαφορά στα σετ. Ουσιαστικά ο Μίλωνας σε κανένα σημείο δεν κατάφερε να κοιτάξει στα μάτια τον αντίπαλό του και έτσι έγινε με χαρακτηριστική άνεση το 3-0.