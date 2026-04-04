Σπουδαία ανατροπή και νίκη για τον Άρη. Οι «κίτρινοι» επικράτησαν του Ηρακλή με 3-2 ενώ έχαναν με 2-0 και επέστρεψαν μετά από 10 χρόνια στην Novibet Volley League. Μπαράζ με τον τελευταίο ο «γηραιός» για παλέψει για την άνοδο.

Επιστροφή στην Novibet Volley League μετά από 10 χρόνια για τον Άρη. Οι «κίτρινοι» παρότι ήταν πίσω με 2-0 και 18-15 στο τρίτο, κατάφεραν να νικήσουν με 3-2 (25-22, 25-14, 25-27, 17-25, 09-15) τον Ηρακλή στο Κατσάνειο και κάνοντας το 2-0 στην σειρά να πάρουν το εισιτήριο για την μεγάλη κατηγορία μετά από μια δεκαετία.

Οι «κυανόλευκοι» από την πλευρά τους από την στιγμή που αποφασίστηκε πως τη νέα χρονιά η Novibet Volley League θα έχει 12 ομάδες, θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία δίνοντας μπαράζ με την τελευταία για να μπορέσουν και αυτοί να επιστρέψουν στους μεγάλους.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι με τον κόσμο να έχει γεμίσει ασφυκτικά το «Κατσάνειο» μπήκαν καλύτερα στο τάραφλεξ και έκαναν και μάλιστα με άνεση το 2-0 δείχνοντας έτοιμο να ισοφαρίσουν την σειρά και να πάνε στην Μίκρα να τα δώσουν όλα για την άνοδο. Στο τρίτο μάλιστα προηγήθηκαν και με 18-15, αλλά μετά σαν να εξαφανίστηκαν από το γήπεδο.

Οι «κίτρινοι» ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους βγάζοντας εξαιρετικές άμυνες και έστειλαν με άνεση το παιχνίδι στο τάι μπρέικ. Εκεί πήραν και πάλι σημαντικό προβάδισμα, οι «κυανόλευκοι» αντέδρασαν ισοφαρίζοντας, αλλά και πάλι με όπλο την άμυνα ο Άρης έκανε το 3-2 και πήρε την μεγάλη άνοδο στη Novibet Volley League.

Διαιτητές: Αβραμίδης, Τσιούλα, Παρατηρητής διαιτησίας: Γεωργιάδης, Παρατηρητής αγώνα: Δεληκωστίδης, Επόπτες: Βασδέκης, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Μοσχούλα.

Τα σετ: 2-3 (25-22, 25-14, 25-27, 17-25, 09-15)

Ν.Γ.Σ.Θ. ΗΡΑΚΛΗΣ NEW PALLET (Γιάννης Χαριτωνίδης): Στίγγας, Νοντουζπούρ, Χάνινεν, Αλεξάκης, Μαυροβουνιώτης, Τζιουμάκας / Πηλίτσης (λ), Σδραυκάκης, Σταυρόπουλος, Τζοβάρας, Γκόρτσανιουκ.

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Παναγιώτης Τσότρας): Κεσεσίδης, Σιδηρόπουλος, Γιορντάνοφ, Σίφερ, Μούχλιας, Δέρβας / Γκοτσίδης (λ), Παλαιοχωρινός (λ), Αραπάκης, Πέτκοβ, Παξιμαδάκης.

Pre League Ανδρών – Πλέι οφ – Τελικοί ανόδου

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Α.Σ. Άρης – Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet 3-1 (23-25, 30-28, 25-17, 39-37)

Σάββατο 4 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet – Α.Σ. Άρης (0-2 νίκες) 2-3 (25-22, 25-14, 25-27, 17-25, 09-15)