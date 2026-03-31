Σε μία απίστευτη ματσάρα που κράτησε 2,5 ώρες ο Άρης επικράτησε του Ηρακλή με 3-1 και έκανε το πρώτο από τα δύο βήματα που χρειάζονται για επιστροφή στην Novibet Volley League.

Με τον καλύτεροι τρόπο ξεκίνησε η σειρά του Άρη με τον Ηρακλή που δίνει το δεύτερο εισιτήριο για την Novibet Volley League. Στο κλειστό της Μίκρας και μετά από μία ματσάρα που κράτησε 2.5 ώρες, οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 3-1 (23-25, 30-28, 25-17, 39-37) και έκαναν το 1-0 με την σειρά να κρίνεται στις δύο νίκες.

Η αναμέτρηση ήταν απίστευτη καθώς με εξαίρεση το τρίτο σετ, τα άλλα δύο ήταν αμφίρροπα όσο δεν πάει και κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Το τέταρτο μάλιστα έληξε με 39-37 κρατώντας τους πάντες σε αγωνία μέχρι το τέλος.

Ο Ηρακλής θα προσπαθήσει στην έδρα του με το κόσμο στο πλευρό του να ισοφαρίσει τη σειρά σε 1-1 και να στείλει τον τελικό των πλέι οφ ξανά στη Μίκρα για τρίτο παιχνίδι, ενώ ο Άρης που περιμένει να δει τι έχει συμβεί με τον Πεντίδη που αποχώρησε υποβασταζόμενος στις αρχές του τέταρτου σετ να τελειώσει το σειρά στο Κατσάνειο.

Διαιτητές: Βασιλειάδης, Παπαδόπουλος, Παρατηρητής διαιτησίας: Μιχελινάκης, Παρατηρητής αγώνα: Γεωργιάδης, Επόπτες: Μακρίδης, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Κουμπλή.

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Παναγιώτης Τσότρας): Μούχλιας, Κεσεσίδης, Σίφερ, Πεντίδης, Γιορντάνοφ, Σιδηρόπουλος / Γκοτσίδης (λ), Παλαιοχωρινός (λ), Δέρβας, Μασούρας, Αραπάκης, Πέτκοβ.

ΗΡΑΚΛΗΣ NEW PALLET (Γιάννης Χαριτωνίδης): Στίγγας, Νοντουζπούρ, Αλεξάκης, Χάνινεν, Τζιουμάκας, Μαυροβουνιώτης / Πηλίτσης (λ), Οσμανλλάρι (λ), Σδραυκάκης, Σταυρόπουλος, Τζοβάρας, Γκόρτσανιουκ.

Η γνώμη του πάγκου

Ο προπονητής του Άρη Παναγιώτης Τσότρας δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι ο Ηρακλής μάς πίεσε, ειδικά από το σερβίς. Το στοιχείο που κάναμε καλά ήταν το μπλοκ-άμυνα και στην κόντρα μπάλα. Αντίστοιχα, είχαμε 15 μπλοκ έναντι 9 του αντιπάλου. Κρατάμε τα καλά στοιχεία. Δυστυχώς, μας στοίχισε ο τραυματισμός του αρχηγού μας, του Πεντίδη. Θα κάνει εξετάσεις και θα δούμε τη διάγνωση. Κοιτάμε τον επόμενο αγώνα. Νιώσαμε σήμερα ότι παίξαμε σε μια έδρα. Μας είχε λείψει ο κόσμος στα τελευταία παιχνίδια και μας δίνει ώθηση, και αυτό φαίνεται».

Ο προπονητής του Ηρακλή Γιάννης Χαριτωνίδης τόνισε: «Ήταν ένας αγώνας που και οι δύο ομάδες έπαιξαν καλά. Εμείς χάσαμε την ευκαιρία μας στο δεύτερο σετ, όπου το σκορ ήταν 21-17. Θα κάναμε το 2-0 σετ και θα βλέπαμε διαφορετικά το παιχνίδι. Είχαμε νευρικότητα σε κάποιες φάσεις και δεν διαχειριστήκαμε καλά κάποιες μπάλες. Ο Άρης έπαιξε πιο κρίσιμα και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν όμως ένας αγώνας-διαφήμιση, σε ένα γεμάτο γήπεδο. Έτσι θα είναι και σε εμάς το Σάββατο. Πάμε να φέρουμε τη σειρά στο 1-1 και να επιστρέψουμε ξανά στη Μίκρα. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε πολλά, απλώς να είμαστε πιο ήρεμοι και με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στις στιγμές που προηγούμαστε».

Pre League Ανδρών – Πλέι οφ – Τελικοί ανόδου

Τρίτη 31 Μαρτίου 2026 – Πρώτος αγώνας

Α.Σ. Άρης – Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet 3-1 (23-25, 30-28, 25-17, 39-37)

Σάββατο 4 Απριλίου 2026 – Δεύτερος αγώνας

Κατσάνειο, 19.30: Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet – Α.Σ. Άρης (0-1 νίκες)

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 – Τρίτος αγώνας (Αν χρειαστεί)

Μίκρα, 19.00: Α.Σ. Άρης – Ν.Γ.Σ.Θ. Ηρακλής New Pallet